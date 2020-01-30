أشهر مسربي آبل يكشف عن المنتجات المنتظرة خلال النصف الأول من 2020

كشف صاحب التسريبات الأشهر فيما يتعلق بمنتجات شركة آبل (مينج-تشي كو) اليوم الثلاثاء أن الشركة تخطط لإصدار العديد من المنتجات الجديدة خلال النصف الأول من عام 2020.

وقال المحلل كو: إن آبل تخطط لإطلاق علامات (ألترا وايدباند) Ultra Wideband، وسماعات أذن لاسلكية متطورة، وهاتف آيفون بشاشة قياسها 4.7 بوصات، وطُرز محدثة من حاسوب (آيباد برو) اللوحي، وطُرز محدثة من حاسوب (ماك بوك برو) و/أو حاسوب (ماك بوك أير).

وكتب كو في مذكرة بحثية اطلع عليها موقع MacRumors: “نتوقع أن تشمل منتجات الأجهزة الرئيسية الجديدة لشركة آبل في النصف الأول من 2020 هاتف آيفون مع شاشة LCD بقياس 4.7 بوصات، وآيباد برو، وماك بوك برو/أير، ومنصة شحن لاسلكية أصغر، وعلامات UWB، وسماعات أذن لاسلكية متطورة”.

وقال كو: إن أسوأ سيناريو لشركة آبل فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا الجديد هو تأجيل جداول التأهيل والإنتاج الشامل للمنتجات الجديدة إلى النصف الثاني من العام.

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يُشار إلى أن تسريبات كو تتماشى مع تسريبات سابقة، خاصةً فيما يتعلق بهاتف آيفون الصغير الحجم والمنخفض السعر الذي سيأتي بتصميم شبيه بهاتف (آيفون 8)، بما في ذلك شاشة LCD بقياس 4.7 بوصات، وزر رئيسي مع حساس البصمة Touch ID، وقد يتوفر بسعر يبدأ من 399 دولارًا أمريكيًا. أما فيما يتعلق بحواسيب آيباد برو، فيُتوقع أن تطلق الشركة طُرزًا مع 3 كاميرات خلفية، ودعم تقنية التحسس الثلاثي الأبعاد لتقنية الواقع المعزز.

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وتأتي تسريبات كو في حين قالت شركة (فوكسكون) Foxconn الموردة لشركة آبل: إنها تستطيع الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات التصنيع في أعقاب تفشي فيروس كورونا في الصين حتى مع العلم بأن شركة آبل كانت قد عبرت عن حالة من عدم اليقين بسبب تفشي المرض.