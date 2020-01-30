جارتنر: المنطقة ستكون الأعلى نموًا في مبيعات الهواتف في 2020

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توقع تقرير جديد من شركة أبحاث السوق (جارتنر) Gartner أن يشهد سوق الهواتف الذكية نموًا بسيطًا خلال عام 2020، وذلك بعد التراجع الذي عانى منه خلال العام المنصرم.
وعانت مبيعات الهواتف الذكية العالمية خلال عام 2019 انخفاضًا لأول مرة منذ أن بدأ المحللون تعقبه. وبحسب جارتنر، فقد انخفضت مبيعات السوق خلال العام الماضي بنسبة 2%.
وفي التقرير الذي نُشر أمس الثلاثاء، تتوقع جارتنر أن يعود سوق الهواتف الذكية إلى النمو خلال عام 2020، إذ تتوقع أن ينمو بنسبة 3% في المبيعات العالمية. ومع أن هذا الرقم بسيط، إلا أنه يعد انتصارًا بعد سنوات من ركود السوق ثم انخفاض المبيعات.
وتوقعت الشركة أن يكون عام 2020 العام الذي تزدهر فيه مبيعات الهواتف الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس، خاصةً بالنسبة لشركة آبل التي تعتزم إطلاق هاتف آيفون يدعم شبكات 5G في خريف 2020.
ومن المتوقع أن يكون التأثير الأكبر لهواتف 5G في الصين، ودول آسيا والمحيط الهادئ، حيث يتوقع أن تنمو المبيعات الإجمالية بنسبة 5.1% و 5.7% على أساس سنوي، وعلى التوالي. أما أسواق المنطقة العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فستشهد النمو الأكبر، وذلك بنسبة 5.9% على أساس سنوي.
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ويُعتقد أن شبكات الجيل الخامس قد تكون حلًا مؤقتًا لانخفاض مبيعات الهواتف الذكية، ولكن بدون تغيير جذري في تصاميم الهواتف، فإن السوق قد يشهد ركودًا آخر خلال السنوات المقبلة.
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