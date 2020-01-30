شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جاى باريك نائب رئيس قطاع الهندسة يغادر فيس بوك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جاى باريك نائب رئيس قطاع الهندسة فى فيس بوك فى منشور على حسابه الرسمى عبر شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك إنه كان يخطط لمغادرة الشركة، لينضم إلى قائمة طويلة من المغادرين رفيعى المستوى الذين تركوا الشركة العام الماضى، وكتب باريك، الذى يعمل مع شركة فيس بوك منذ عام 2009: "سأركز على الانتقال خلال الأشهر القليلة المقبلة، لكن ليس لدى أى خطط فورية بعد ذلك"، وذلك بحسب موقع TOI الهندى.

وقد غادر "نايت ميتشل" أحد مؤسسى Oculus شركة فيس بوك فى أغسطس الماضى، حيث قال ميتشل وقتها عبر تدوينة على موقع "ريديت: "هناك بعض الأخبار الحلوة والمرة لمشاركتها، فبعد 7 سنوات لا تصدق فى Oculus فيس بوك، أنا أتحرك وأترك الشركة، لقد كان شرفًا لى أن أكون جزءًا من مجتمع الواقع الافتراضى، ولا يمكننى الانتظار لمعرفة ما سيأتى بعد ذلك".

وكان "ميتشل" رئيس منتجات الواقع الافتراضى فى فيس بوك، التى استحوذت بدورها على شركة Oculus مقابل 3 مليارات دولار فى عام 2014، وقال: "لا يزال الواقع الافتراضى فى طليعة التكنولوجيا، ولا يزال هذا المجتمع رائدًا للمضى قدمًا، المستقبل غير معروف دائمًا وهذا ما يجعله مثيرا".

كذلك ففى عام 2018 غادر برايان أكتون، الذى شارك فى تأسيس تطبيق المراسلة الفورى "واتس آب"، شركة "فيس بوك، وذلك اعتراضا منه على خطط "فيس بوك" المستقبلية تجاه "واتس آب"، وأوضح أكتون فى مقابلة له مع مجلة "فوربس" الأمريكية، أن "فيس بوك" يستخدم "واتس آب" لأغراض تجارية بحتة، ولتحقيق الربح بشكل أساسى، وذلك بعرض إعلانات مستهدفة فى خانة "الحالة" الجديدة للمستخدمين بداخل التطبيق.