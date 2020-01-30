كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ترجمة جوجل تتمكن قريبا من نسخ الصوت

متابعة-سنيار: يبدو أن تقنية ترجمة Google على وشك أن تصبح أكثر قوة، حيث ستضيف الشركة قريبًا ميزة النسخ الصوتي إلى تطبيق الترجمة الخاص بها، لتصبح أشبه بمترجم بشري فعلي.

من المتوقع أن يتم طرح هذه الميزة على إصدار Android من تطبيق Translate في الأشهر القليلة المقبلة (لم تعلن Google موعد توفرها في إصدار iOS لمستخدمي iPhone).

تشبه هذه الميزة كيفية عمل النسخ في الوقت الفعلي في تطبيق مسجل Google، باستثناء أنه يترجم أيضا كلمات المتحدث (إلى أي لغة محددة) بدلا من مجرد نسخها.

لذلك، إذا كنت في اجتماع أو محاضرة، فسيتمكن التطبيق، على الفور تقريبا، من إنشاء نسخة مترجمة لكلمات المتحدث أثناء الاستماع.

لم تقدم Google عروضا توضيحية كاملة للميزة حتى الآن، لكن في مقطع فيديو ظهر في حدث صحفي في سان فرانسيسكو، بدا النسخ سلسا تماما مثل ما تراه في تطبيق مسجل Google أو مع Live Captions.

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وبدلاً من كتابة كلمة بكلمة، يقوم تطبيق Translate بترجمة أجزاء أصغر من النص، وقال جوجل أن ذلك عائد إلى كون الترجمات أكثر تعقيدا من النسخ القياسي.

فمثلما يحتاج المترجم البشري إلى بضع ثوان لمعالجة ما يحاول شخص ما قوله قبل اتخاذ قرار بشأن أفضل طريقة لترجمته، يحتاج تطبيق الترجمة أيضا إلى تحديد أفضل طريقة لترجمة الصوت الذي يسمعه.

وقال نيك راديتشيفيتش مدير منتجات Google خلال الحدث الصحفي للشركة أن هناك عددا من العوامل الأخرى التي قد تؤثر على جودة النسخ، بما في ذلك ميكروفون هاتفك، أو وجود الهاتف في حافظة.

بالإضافة إلى ذلك، كل لغة لها فروق دقيقة يمكن أن تعقد الترجمات، على الرغم من أنه يقول إن الهدف من ذلك هو إتاحة النسخ لجميع “اللغات الرئيسية” التي يدعمها تطبيق الترجمة حاليا.

ولكن حتى مع وجود بعض القيود، فإن الميزة قد تفتح مجموعة كبيرة من الإمكانات الجديدة لتكنولوجيا الترجمة من Google.