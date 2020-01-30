كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “iPro Skillet”..مقلاة غير لاصقة ومقاومة للخدش

متابعة-سنيار: واحدة من المشاكل الرئيسية مع العديد من المقالي الغير اللاصقة، هي أنه بعد الاستخدام المتواصل، يتعرض الطلاء غير اللاصق للخدش مما يقلل من أدائها، ولكن “iPro Skillet” مختلفة.

يمكن استخدام مقلاة القلي غير اللاصقة “iPro Skillet” على مجموعة متنوعة من عناصر التسخين المختلفة بما في ذلك الغاز، الفرن الكهربائي، وسخانات السيراميك الكهربائية.

المقلاة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ وهي مزودة بطبقة غير لاصقة يمكنها تحمل الأدوات المعدنية، كما أنها مقاومة للخدش، كما أنها فعالة وجذابة ومريحة وسهلة التنظيف.

Advertisements

لم تعد بحاجة للقلق بشأن استخدام الأدوات المعدنية وخدش مقلاتك الغير اللاصقة الباهظة الثمن بفضل الطلاء المبتكر الذي يتم تطبيقه على iPro Skillet أثناء عملية التصنيع.

iPro متاحة للدعم عبر Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 72 يورو أو ما يقرب من 61 جنيها إسترلينيا.