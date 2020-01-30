خدمة +Apple TV تملك مشتركين أكثر مقارنة بـ Hulu و +Disney، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - +Apple TV هي خدمة جديدة تمامًا، فقد تم إطلاقها في العام الماضي فقط، ولكن وفقا لتقرير جديد صدر من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فيبدو أن هذه الخدمة تُبصم على أداء جيد جدًا حتى الآن لأنه فيما يتعلق بعدد المشتركين، فقد أفاد التقرير أن خدمة +Apple TV تضم الآن عددًا أكبر من المشتركين مُقارنة ببعض الخدمات المنافسة الأخرى مثل Hulu، والتي كانت موجودة في السوق منذ فترة، وخدمة +Disney التي تم إطلاقها مؤخرًا.

يقول التقرير أن خدمة +Apple TV تملك الآن 33.6 مليون مشترك، بينما تملك خدمة Hulu نحو 31.8 مليون مشترك، وخدمة +Disney نحو 23.2 مليون مشترك. ومع ذلك، قد لا تكون هذه الأرقام مثيرة بالضرورة كما نعتقد لأن خدمة +Apple TV يتم منحها مجانًا للمستخدمين مع كل جهاز جديد من آبل يقومون بشرائه.

هذا يمثل إشتراكًا مجانيًا لمدة عام كامل، وبعد ذلك سيتم تسعيره بنحو 4.99 دولار أمريكي في الشهر. من غير الواضح عدد العملاء الذين سيستمرون بالفعل في الدفع مقابل مواصلة إشتراكهم في خدمة +Apple TV بمجرد إنتهاء السنة المجانية، ومن المحتمل أن يكون ذلك هو الشيء الأكثر أهمية. ومع ذلك، هذه تمثل خطوة ذكية من شركة آبل لجذب العملاء من خلال إشتراك مجاني على أمل إقناعهم بمواصلة إستخدام الخدمة بعد إنتهاء الإشتراك المجاني.

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ومع ذلك، لا يزال 4.99 دولار أمريكي في الشهر أرخص بكثير مقارنة بخدمات بث الأفلام الأخرى مع العلم بأن شركة آبل عازمة على إضافة المزيد من الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية إلى الخدمة مع مرور الوقت، مما قد يجعلها مقنعة أكثر للمستخدمين.