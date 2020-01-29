6 أخطاء عليك يجب تجنبها أثناء البحث على محرك البحث جوجل

عادة ما يكون البحث على جوجل ذو فائدة كبيرة إذ أنه يحتوي على إجابات على جميع الاستفسارات، ومع ذلك فإن الاعتماد عليه في البحث عن أشياء معينة قد لا يكون مفيداً ويمكن أن يفضي إلى نتائج عكسية في بعض الأحيان.

وهناك مجموعة من الأخطاء التي قد نرتكبها أثناء البحث على محرك البحث غوغل، بحسب ما نقل موقع "غادجيتس ناو" الإلكتروني:

1- تجنب البحث في المواقع المصرفية عبر الإنترنت على غوغل

لتجنب مخاطر التصيد الاحتيالي، يُنصح بشدة بعدم البحث في مواقع الخدمات المصرفية عبر الإنترنت على غوغل إلا إذا كنت تعرف رابط الموقع الرسمي الدقيق، أدخل دائماً رابط الموقع الرسمي لبوابة المصرف عبر الإنترنت للوصول إلى موقع الويب الخاص به بشكل آمن.

2- تجنب البحث عن أرقام الاتصال بخدمة العملاء على غوغل

غالباً ما يقوم المحتالون بنشر قوائم تجارية مزيفة وأرقام خدمة العملاء على مواقع الويب لجعل الناس السذج يعتقدون أن هذه أرقام خدمة عملاء أصلية بهدف الاحتيال عليهم.

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3- حاول عدم البحث في غوغل عن تطبيقات وبرامج لتنزيلها

ابحث دائماً عن التطبيقات في متاجر التطبيقات الرسمية مثل Google Play و Apple Store، لأن تحميل البرامج عبر مواقع غير معروفة قد ينجم عنه تحميل ملفات وروابط ضارة بجهازك.

4- تجنب البحث عن الأدوية والأعراض الطبية على غوغل

إذا كنت مريضاً، اذهب إلى الطبيب،. لأن غوغل ليس مكاناً للبحث عن الأدوية أو المشورة الصحية. يُنصح بشدة بعدم تخطي الطبيب والاعتماد على معلومات غوغل للتعرف على المرض. كما يُنصح بعدم شراء الأدوية بناء على المعلومات التي تجدها على غوغل.

5- تجنب البحث عن نصائح غذائية لتخفيف الوزن على غوغل

كل جسم بشري له خصائصه ويعمل بشكل مختلف. لذا، لا تأخذ النصائح حول فقدان الوزن أو نصائح التغذية الأخرى من غوغل. إذا كنت ترغب في تغيير النظام الغذائي الخاص بك، انتقل إلى اختصاصي التغذية، وإذا كنت ترغب في إنقاص الوزن، فاستشر الطبيب أولاً.

6- تجنب البحث عن مواقع التواصل الاجتماعي على غوغل

يُنصح دائماً بالوصول إلى حسابات وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق كتابة عنوان URL مباشرةً في مربع العنوان في متصفحك بدلاً من البحث عن صفحة تسجيل الدخول على غوغل لأن ذلك قد يؤدي إلى دخولك إلى صفحات مزيفة أو اختراق حساباتك.