شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تطلق 60 قمرا صناعيا للانترنت الفضائى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستطلق شركة SpaceX اليوم مجموعة من الأقمار الصناعية الجديدة للانترنت الفضائى ضمن مشروع Starlink، وذلك بعد تأجيل إطلاق 60 قمرا صناعيا بسبب حالة الطقس منذ يومين، ولكن اليوم هناك فرصة بنسبة 80٪ للطقس الجيد في محطة كيب كانافيرال الجوية في فلوريدا، وسيطلق صاروخ Falcon 9 مهمة Starlink، ولعل الهدف من المشروع هو توفير وصول ثابت وعالي السرعة إلى الإنترنت للمستخدمين في جميع أنحاء العالم من خلال مجموعة كبيرة من أقمار الإنترنت عريضة النطاق العاملة في مدار أرضي منخفض.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، سيحتاج المستخدمون على الأرض إلى محطة صغيرة لا يزيد حجمها عن جهاز كمبيوتر محمول للوصول إلى الإنترنت.

وكتبت الشركة في وصفها للمهمة: "ستوفر Starlink خدمة إنترنت سريعة وموثوقة للمواقع التي كان الوصول إليها غير موثوق به أو مكلف أو غير متاح تمامًا".

وستتألف غالبية مهام SpaceX في عام 2020 من إطلاق Starlink ، حيث تعمل الشركة على توسيع أسطولها من الأقمار الصناعية التي تبث عبر الإنترنت، بما في ذلك دفعة أخرى على الأقل من 60 من أقمار Starlink المقرر إطلاقها قبل نهاية يناير.

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وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي ومؤسس SpaceX ، إن الشركة ستحتاج إلى ما لا يقل عن 400 قمرا صناعيا من ستارلينك في المدار لتقديم تغطية "بسيطة" للنطاق العريض، و 800 على الأقل لتوفير تغطية "معتدلة".

تخطط شركة SpaceX لتشغيل مجموعتها الأولية المكونة من 1584 قمرا صناعيا على بعد 341 ميلا (549 كيلومترا) فوق الأرض، وتحوم أقل بكثير من أقمار الاتصالات التقليدية التي تعمل خارج المدار الثابت بالنسبة للأرض.

كما أنه وفقًا للشركة، يمكن أن تظهر خدمات Starlink التجارية على الإنترنت في أجزاء من الولايات المتحدة وكندا بعد حوالي 6 من عمليات الإطلاق، وكذلك تتيح تغطية عالمية بعد 24 عملية إطلاق.