تكنولوجيا: كاميرة telephoto في هاتف Galaxy S20 بدقة 64 ميجا بيكسل وتدعم تسجيل فيديو 8K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على أن سامسونج تقدم هاتف Galaxy S20 وGalaxy S20 Plus مع مستشعر S5KGW2 بدقة 64 ميجا بيكسل، في كاميرة telephoto، على أن تدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K، أيضاً لن تتميز بتقنية دمج 4 بيكسل في نقطة واحدة لإنتاج صور بدقة 16 ميجا بيكسل.

تدعم كاميرة telephoto في هاتف Galaxy S20 المميزة بمستشعر S5KGW2 بدقة 64 ميجا بيكسل تقنية التكبير النقليدية عند طريق إقتطاع المشهد، كما تشير التسريبات إلى دعم تسجيل الفيديو بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية.

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وفي تسريبات رصدت اليوم لهواتف Galaxy S20 وGalaxy S20 Plus، أشير إلى أن كاميرة telephoto في هذه الإصدارات تدعم تكبير بصري حتى 3 مرات، وذلك عبر مستشعر S5KGW2 بدقة 64 ميجا بيكسل، إلى جانب تكبير رقمي حتى 30 مرة، ومن المقرر أن تعمل الكاميرة على إقتصاص البيكسل الحقيقي مما يدعم آداء أفضل وتفاصيل أكثر دقة.

من جانب أخر يأتي الإصدار الأعلى من السلسلة Galaxy S20 Ultra بكاميرة periscope مع مستشعر IMX586 بدقة 48 ميجا بيكسل، والتي تدعم تكبير بصري حتى 10 مرات، وتكبير رقمي حتى 100 مرة، كما يأتي الهاتف بمستشعر S5KHM1 بدقة 108 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 12 ميجا بيكسل بتقنية دمج كل 9 بيكسل في نقطة واحدة.

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