OnePlus تُعلن عن جولة عالمية لهاتفها النموذجي OnePlus Concept One، وسيصل لـ 10 مدن حول العالم

فاطمة أيت طالب - دبي -

قامت شركة OnePlus بالكشف عن هاتفها الذكي النموذجي OnePlus Concept One في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020 الذي أقيم أوائل شهر يناير الجاري بمدينة لاس فيغاس الأمريكية. الهاتف OnePlus Concept One بصفة عامة يشبه الهاتف OnePlus 7T Pro، فهو يمتلك الأزرار والكاميرات وحتى الكاميرا الأمامية المنبثقة في نفس الأماكن. ومع ذلك، فقد تم تغليف الهاتف OnePlus Concept One بالجلد البرتقالي في الخلف.

تبقى الكاميرات الموجودة في الواجهة الخلفية مخفية حتى يتم تنشيط الكاميرا مع العلم بأن عملية الإنتقال من وإلى الوضعية المعتمة تستغرق 0.7 ثانية فقط. في التصوير الفوتوغرافي، يحجب مثل هذا الفلتر الضوء الذي سيكون ساطعًا للغاية حتى لا تلتقطه الكاميرا، لذلك يقوم بضبط الظلال والأشياء البارزة لإلتقاط المزيد من التفاصيل.

أما وقد قلنا ذلك، فقد أعلنت شركة OnePlus الآن عن جولة عالمية للهاتف OnePlus Concept One تحت إسم ” OnePlus Concept One World Tour “، وهي الجولة التي ستحاول من خلالها شركة OnePlus منح عامة الناس في بعض المدن الكبرى حول العالم فرصة تفقد الهاتف OnePlus Concept One بأنفسهم ورؤية الفكرة الفريدة من نوعها التي يأتي بها.

المكان التاريخ باريس، فرنسا 5 فبرار سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية 6 فبرار كولون، ألمانيا 7 فبرار دلهي، الهند 8 فبرار مومباي، الهند 8 فبرار بنغالور، الهند 8 فبرار أمستردام، هولندا 12 فبرار ووركين، المملكة المتحدة 13 فبرار هلسنكي، فنلندا 17 فبرار كوبنهاجن، الدنمارك 19 فبرار

ستقوم شركة OnePlus بمنح فرصة إلقاء نظرة على الهاتف OnePlus Concept One لعامة الناس في 10 مدن حول العالم. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجولة العالمية ستبدأ يوم 5 فبراير بالعاصمة الفرنسية باريس، وستنتهي في اليوم 19 فبراير بمدينة كوبنهاجن الدنماركية.

سيحصل أولئك الذين يزورون الأحداث أيضًا على فرصة للتفاعل مع موظفي OnePlus ومشاركة الأفكار حول OnePlus Concept One. يمكنك التوجه إلى رابط المصدر أدناه للحصول على مزيد من التفاصيل حول الأماكن والمواعيد.