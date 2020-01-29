iPhone 11 كان هو الآيفون الأكثر مبيعًا في الربع الرابع من العام 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل أسبوعين، أشار تقرير من مؤسسة CIRP المتخصصة في بحوث السوق إلى أن iPhone 11 من شركة آبل يحصد مبيعات أكثر مقارنة مع الهاتفين iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max. يبدو أن هذا التقرير كان صادقًا، لأنه وفقا للرئيس التنفيذي لشركة آبل، السيد Tim Cook، فقد أكد أن iPhone 11 كان هو الآيفون الأكثر مبيعًا خلال الربع الأخير من العام 2019، فقد كان الهاتف الأكثر مبيعًا خلال كل أسبوع من شهر ديسمبر.

على الرغم من أن السيد Tim Cook لم يقدم أية أرقام تتعلق بعدد الوحدات التي قامت شركة آبل ببيعها من iPhone 11، إلا أن هذه الأنباء لم تكن مفاجئة. وذلك لأن شركة آبل وجدت نفسها في موقف مماثل مع iPhone XR الذي نجح في التفوق على الهاتفين iPhone XS و iPhone XS Max.

وفي حالة إذا كنت لا تعلم ذلك، فالهاتف iPhone 11 وصل في أواخر العام الماضي لخلافة الهاتف iPhone XR الذي صدر في أواخر العام 2018. على الرغم من أنه لا يزال يواصل إستخدام شاشة LCD، إلا أنه يأتي مع مواصفات تقنية أفضل، بما في ذلك معالج أسرع وكاميرتين في الخلف بدلاً من كاميرا واحدة، مما يجعله تقريبًا يتواجد في نفس المرتبة مع iPhone XS و iPhone XS Max، على الرغم من أنه يُكلف سعر أقل.

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نحن نعتقد بأن شركة آبل سترغب في مواصلة هذا الإتجاه هذا العام. في الواقع، كانت هناك شائعات تشير إلى أن شركة آبل قد تُطلق هاتف iPhone رخيص جديد سيحمل على الأرجح إسم iPhone 9 في الربع الأول من هذا العام لخلافة الهاتف iPhone SE الحالي. وقد تردد أن iPhone 9 هذا سيحصل على نفس تصميم iPhone 8، ومواصفات تقنية أفضل.