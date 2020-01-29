الهاتف Moto G8 يظهر في صور رسمية مسربة مع ثلاث كاميرات في الخلف، وثقب في الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة موتورولا بإطلاق الهاتفين Moto G8 Play و Moto G8 Plus في العام الماضي، ولكن لم تكشف لنا شركة موتورولا بعد عن الهاتفين Moto G8 و Moto G8 Power لإتمام تشكيلة Moto G8 Series، ولكن تردد في الأونة الأخيرة أن ذلك سيحدث في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 المقرر عقده في مدينة برشلونة الإسبانية أواخر شهر فبراير المقبل. وحتى ذلك الحين، فقد تم اليوم تسريب صور رسمية للهاتف Moto G8، وهي الصور التي تستعرض لنا هذا الهاتف باللونين الأزرق والأبيض.

وبالعودة إلى الشائعات السابقة، فمن المتوقع أن يأتي الهاتف Moto G8 مع مواصفات تشمل شاشة +HD بحجم 6.39 إنش، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 665، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية. من المتوقع أن يأتي هذا الهاتف كذلك مع بطارية بسعة 4000mAh.





يُشاع من ناحية أخرى أن الهاتف Moto G8 Power سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة +FullHD بحجم 6.36 إنش، وكاميرا أمامية بدقة 25 ميغابكسل، وبطارية بسعة 5000mAh، فضلا عن نفس الكاميرات الثلاثة الموجودة في الهاتف Moto G8 بالإضافة إلى كاميرا إضافية ستعمل ككاميرا مقربة بدقة 8 ميغابكسل.