Realme تحدد رسميًا موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Realme C3

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا بعض الأشياء عن الهاتف Realme C3 في الأسابيع القليلة الماضية، والآن نحن نعلم أن هذا الهاتف سيصل رسميًا في اليوم السادس من شهر فبراير المقبل.

قام فرع شركة Realme في الهند اليوم بإرسال الدعوات لوسائل الإعلام لحضور حدث الإعلان الرسمي عن الهاتف Realme C3 في اليوم السادس من الشهر المقبل، هو الحدث الذي سيتم بثه مباشرة على الفيسبوك واليوتيوب.

Advertisements

لم تكشف لنا شركة Realme رسميًا بعد عن المواصفات التقنية للهاتف Realme C3، ولكن الدعوة تشمل صورة للهاتف Realme C3 مما يؤكد لنا أن هذا الهاتف سيضم قطعًا صغيرًا على شكل قطرة ماء في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، فضلا عن كاميرا مزدوجة بوضعية عمودية في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية للهاتف. الصورة تؤكد أيضًا أن الهاتف Realme C3 سيكون متوفرًا باللون الأزرق.

إستخدمت Realme أيضًا شعار ” Entertainment Ka Superstar ” للترويج للهاتف Realme C3، وهو ما يُترجم إلى ” نجم نجوم الترفيه “، وهذا ما يقودنا إلى الإعتقاد بأن الهاتف Realme C3 سيضم بطارية أكبر مقارنة مع تلك المستخدمة في الهاتف Realme C2 الحالي.

قد يتوقع البعض أن تقوم شركة Realme في الهاتف Realme C3 الجديد بترقية دقة الشاشة إلى FullHD، ولكن نحن لا نتوقع ذلك نظرًا لأن سلسلة هواتف Realme C Series تميل إلى أن تُنافس في سوق الهواتف الذكية الإقتصادية. ونظرًا إلى أنه لم يتبقى سوى أسبوع واحد عن لحظة الإعلان الرسمي، فنحن نتوقع أن تُزودنا شركة Realme بالمزيد من المعلومات حول الهاتف Realme C3 في الأيام التي ستسبق الإعلان الرسمي.