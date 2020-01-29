الطائرات المستأجرة تهبط  الآن على أراضي أحدث بلد في العالم

خدمات الطائرات المستأجرة للأعمال والشركات وكبار الشخصيات متاحة الآن داخل وخارج أفضل المطارات في جنوب السودان؛ أحدث دولة في العالم.

تُعد جمهورية جنوب السودان أحدث بلد في العالم. حيث احتفلت باستقلالها عن السودان في منتصف الليل التاسع (9) من يوليو. ويستطيع الآن الزوار من كبار الشخصيات التمتع برفاهية الطيران بطائرة خاصة مستأجرة إلى جنوب السودان من مطارات عديدة.

تُعد جنوب السودان الآن دولة عضو في الأمم المتحدة، والبلد المُشكَّل حديثاً يتطلع إلى أن يصبح مَقصِداً شعبياً للأعمال التجارية. كما أن جنوب السودان مُرشح ممتاز للعديد من الشركات التجارية التي تسعى إلى استغلال الفرص التجارية المحتملة في البلد المُنشأ حديثاً.

يعتقد كثيرون أن جمهورية جنوب السودان ستصبح مقصدًا أعلى مرتبة للرحلات الجوية المستأجرة من القطاع الخاص. وقد أبدت شركات وصناعات كثيرة اهتماما كبيرا بتنمية البلد الجديد في المستقبل، ومن شأن ذلك أن يوفر حجة ممتازة لمزيد من المطارات ومدرجات الهبوط الخاصة في المستقبل.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

هناك ثلاث مطارات هامة في جنوب السودان يمكن للطائرات الخاصة المستأجرة أن تطير إليها وتستفيد منها. وهذه المطارات تشمل:

استئجار طائرة خاصة: مطار جوبا جنوب السودان

يمكنك الآن الطيران من وإلى مطار جوبا، الذي يقع بالقرب من جوبا عاصمة جنوب السودان. حيث يقع المطار على بعد 3 أميال من المدينة في الحي التجاري على الضفة الغربية من النيل الأبيض.

مطار جوبا؛ هو واحد من مطارين يقدمان خدمات طيران دولية في جنوب السودان. والمطار الدولي الآخر هو مطار ملكال. وكلا المطارين يلبي احتياجات الطائرات المستأجرة الخاصة والركاب، ويمكنك التأكد من السفر الآمن والمهيأ جيداً إلى جنوب السودان عند السفر إلى مطار جوبا.

يمكن لمطار جوبا أن يتعامل مع طائرات الشحن، والرحلات التجارية المستأجرة، كما يستخدمه الجيش السوداني الجنوبي. وتستخدمه أيضا الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، والعديد من المنظمات غير الحكومية في رحلات الإغاثة إلى البلد.

استئجار الطائرات الخاصة في مطار جوبا:

ومن السهل الآن نسبيا استئجار طائرة خاصة من مطار جوبا، وهناك الآن العديد من الطائرات الخاصة الفارغة المتاحة التي توفر الكثير بالمقارنة مع الطائرات المستأجرة العادية.

Advertisements

الطائرات المستأجرة الخاصة: مطار ملكال

مطار ملكال هو مطار يخدم بلدة ملكال. ملكال بلد يقع في مقاطعة ملكال، وهي ولاية النيل الشرقية في جنوب السودان.

يقع المطار نفسه شمال مقاطعة مالكال التجارية ويواجه الحرم الجامعي الرئيسي من جامعة أعالي النيل.

استئجار طائرة خاصة من مطار ملكال يتم الآن بالسرعة والسهولة التي يمكنك تخيلها. العديد من أنواع مختلفة من الطائرات المؤجرة تأتي من ملكال، بما في ذلك الطائرات الصغيرة والكبيرة التي ليس بها أي عيب حيث أفضل سجلات السلامة وأفضل الصيانة لضمان رحلة مريحة وفاخرة عند السفر إلى هذه الأمة المُتشكلة حديثاً.

يعتبر مطار ملكال موقع ممتاز لأصحاب الأعمال والمستثمرين والباحثين الذين يخططون للطيران من وإلى جنوب السودان.

طائرات خاصة إلى مطار واو: جنوب السودان

مطار “واو” هو مطار ممتاز للسفر إليه. يقع في مقاطعة “واو” في ولاية “واو” في مدينة “واو” جنوب السودان.

وكثيراً ما تستخدم الأمم المتحدة هذا المطار وهو ليس مشغولا مثل المطارات الأخرى. يقع المطار في شمال مدينة “واو” ويستوعب الطائرات الخاصة المستأجرة والطائرات والمروحيات.

في ديسمبر عام 2012، تم تمهيد مدرج المطار حديثا وحقق مقياس 2.500متر في الطول عند الانتهاء.

وهو يعتبر مطار ممتاز للراغبين في زيارة المنطقة التجارية المركزية في المدينة، ويستضيف الرحلات المستأجرة القادمة أو الخارجة.

مادة دعائية