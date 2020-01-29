شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مش بس الإيرادات.. 13 رقما مهما بنتائج أبل للربع الأول من 2020.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أبل عن نتائجها الفصلية، ويبدو أن الشركة الأمريكية قد حققت أعلى نتائج لها على الإطلاق، ففيما يتعلق بمبيعات الأجهزة والإيرادات والدخل، بالإضافة إلى قاعدة المستخدمين النشطة، إذ أعلنت شركة أبل أنها سجلت أرقامًا قياسية جديدة، وقال الرئيس التنفيذى لشركة أبل تيم كوك إن الطلب على أيفون والأجهزة الأخرى ساعد الشركة على القيام بذلك، وفيما يلى نعرض كل ما تحتاج إلى معرفته عن نتائج أبل الفصلية كما يلى:

- حققت الشركة عائدات فصلية قدرها 91.8 مليار دولار - وهذا رقم قياسى كبير تم تسجيله من أى وقت مضى من قبل شركة أبل.

- شهدت أبل نمو إيراداتها بنسبة 9٪ مقارنة بالربع المماثل من العام الماضى 3/15.

- ساهم أيفون بنسبة 61 ٪ فى إجمالى الإيرادات لشركة أبل.

- بلغت إيرادات أيفون فى الربع 55.8 مليار دولار .

- كان أيفون 11 هو الهاتف الأكثر مبيعًا لشركة أبل فى الربع الأخير.

- كانت جميع هواتف أيفون الجديدة الثلاثة هى الأكثر شعبيةً أسبوعيا.

- يعادل حجم أعمال الأجهزة القابلة للارتداء من أبل وهى الآيربود وأبل ووتش الآن بحجم 150 شركة.

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- بلغت إيرادات الآيربود وأبل ووتش ما يقرب من 10 مليارات دولار، وهو ما يزيد عن أجهزة MacBook المحمولة.

- ساهمت الآيربود وأبل ووتش بنسبة 10٪ من إجمالى إيرادات Apple الفصلية.

- قال كوك للمستثمرين أن 75٪ من مشترى أبل ووتش هم عملاء لأول مرة .

- بلغت عائدات MacBook لشركة أبل 7.2 مليار دولار، بينما ساهم iPad بأكثر من 6 مليارات دولار .

- قال الرئيس التنفيذى لشركة أبل أن iPad قد أظهر نموًا كبيرًا فى الهند.

- تجاوزت الآن قاعدة الأجهزة النشطة المثبتة من أبل 1.5 مليار.