افضل تطبيقات الخلفيات على اندرويد يناير 2020

تطبيقات الخلفيات. على اندرويد هناك العديد من التطبيقات التي يمكنك تحصل منها على صور لخلفيات هاتفك. متجر Google play Store يحمل تطبيقات عديدة تتباين من ناحية التصنيفات الخاصة بالصور. و الوان كل صورة و كمية الصور المرفوعة و نوعها. و لتختار تطبيقك المفضل فالأمر صعب جداً. لذلك في هذا المقال سنعرض مجموعة من التطبيقات التي تحمل خلفيات رائعة للهواتف المحمولة

تطبيق الخلفيات من Google

اطلقت Google هذا التطبيق قبل اطلاق هاتف Google Pixel الأصلي في عام 2016. و منذ ذلك الوقت فهو التطبيق الأساسي لخلفيات الجوجل بكسل. التطبيق يحمل مجموعة من الصور التي تتركز بشكل كبير حلو الصور الملتقطة. في تقسيمات متعددة. كصور للأرض مثلاً او للفضاء و صور للمدن و للمناظر الطبيعية و الانماط و غيرها. التطبيق مجاني على متجر Google Play Store

مزايا التطبيق

مجموعة من الخلفيات المتنوعة على التطبيق

الخلفيات مقسمة الى Categories متنوعة

الصور كلها مجانية بالكامل

يمكن للتطبيق ان يغير خلفية الهاتف تلقائياً

عيوب التطبيق

الخلفيات لا تتحدث بشكل كبير على التطبيق

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Walli

من اكبر تطبيقات الخلفيات على متجر Google play Store حيث انه يحتوي على تصنيفات عديدة للخلفيات و يقوم بتوزيعها بناء على عدة افكار. حيث انه يتم تصنيف الخلفيات بناء على شهرتها و على فكرة التصميم الخاصة بها. و ايضاً بناء على اللون المسيطر على كل خلفية. التطبيق يجتوي على مجموعات صور مذهلة و كثيرة العدد. و التي ستجد منها خلفية مناسبة لهاتفك بالتأكيد

مزايا التطبيق

تنوع الصور و الـCategories الخاصة بالصور على التطبيق

الصور مجانية بالكامل

هناك ميزة لإنشاء Slideshow بحيث تتغير خلفيتك تلقائياً

هناك خلفيات 4K على التطبيق

عيوب التطبيق

الإعلانات على التطبيق مزعجة جداً

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Zedge

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من اشهر تطبيقات الخلفيات على اندرويد يستعمله العديد من المستخدمين. حيث انه يقدم مجموعة واسعة من الصور التي تختلف في تصميمها و شكلها و تقدم تجربة رائعة لأي مستخدم. الصور تنقسم الى تصنيفات متنوعة و متعددة بناء على تصميم كل صورة. و على اللون و على فكرة الصورة نفسها. التطبيق ممتلئ بالصور المتنوعة الجيدة و الجميلة و التي يمكن ان تشكل خلفيات جيدة لهاتفك

مميزات التطبيق

تعدد و تنوع الصور على التطبيق

يقدم لك التطبيق نغمات رنين اضافة للخلفيات

يقدم التطبيق خلفيات حية ايضاً

عيوب التطبيق

الإعلانات في التطبيق مزعجة بعض الشئ

بعض الصور قد تكون جودتها سيئة بعض الشئ

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Resplash

هذا التطبيق يركز بشكل كبير على الصور الفوتوغرافية. حيث انه يقدم مجموعة من الصور التي التقطها العديد من المصورين و التي تصلح بشكل كبير لأن تكون خلفية لهاتفك. يقسم التطبيق الصور الى تقسيمات مختلفة بناء على تصنيفات خاصة به. و تختار انت من بين كل التصنيفات الصور الي تحبها لتقوم بتحميلها و حفظها كخلفية لك. يجعل هذا الأمر التطبيق من افضل تطبيقات الخلفيات التي يمكنك تحميلها

مميزات التطبيق

يحمل مجموعة صور فوتوغرافية عالية الجودة

يحمل التطبيق اختياراً لتغيير الخلفية بشكل يومي تلقائياً\

عيوب التطبيق

يركز على الصور الفوتوغرافية ولا يركز على التصميمات

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Backdrops

يحمل Backdrops مجموعة خلفيات متنوعة عالية الدقة و جيدة الجودة. الصور التي يقدمها التطبيق متنوعة و جيدة بشكل كبير. حيث انه يحمل مجموعة تصاميم كبيرة و متنوعة سواء كانت تصاميم ثلاثية الأبعاد او انماط مختلفة. كما انه يوجد قسم للصور الفوتوجرافية كذلك. لكن هذا التطبيق ليس مجاناً بالكامل فهناك صور لا يمكنك تحميلها لجهازك -لكن يمكن استعمالها كخلفية- و هناك مجموعات صور اخرى تحتاج الى ان تقوم بشراء النسخة الأعلى من التطبيق للحصول عليها. و لكن عموماً هو من افضل تطبيقات الخلفيات التي يمكن تحميلها

مميزات التطبيق

توفير مجموعة صور عالية الجودة

امكانية تحميل العديد من الصور و حفظها على الجهاز

يخبرك التطبيق بأفضل صورة كل يوم

عيوب التطبيق

هناك بعض الصور التي تحتاج لنسخة مدفوعة حتى تحصل عليها