تكنولوجيا: ابل تدفع تحديث iOS 13.3.1 و iPadOS 13.3.1 للمستخدمين مع بعض الإصلاحات الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل اليوم في دفع تحديث iOS 13.3.1 لمستخدمي هواتف الأيفون إلى جانب تحديث iPadOS 13.3.1 لمستخدمي أجهزة الآيباد، والذي يأتي بمجموعة من التحسينات والإصلاحات، مع دعم رقاقة U1 بإعدادت جديدة للموقع.

دفعت شركة ابل اليوم تحديث جديد من نظام تشغيل أجهزة الأيفون وأجهزة الآيباد للمستخدمين، والذي يأتي بحجم صغير، مع بعض الإصلاحات، وتحديث لبرمجيات الحماية، كما أضافت ابل إصلاح جديد للحماية والذي يعمل على إيقاف عملية إضافة جهات الإتصال دون إدخال رمز المرور في البداية.



تحديث iOS 13.3.1

يعالج مشكلة الإتصالات التي تتيح إضافة جهة إتصال دون إدخال رمز المرور الخاص بالشاشة في البداية.

إضافة إعدادات جديدة للتحكم في إستخدام معلومات الموقع في الخدمات عبر رقاقة U1 Ultra Wideband

يعالج مشكلة تأخر إستجابة تحرير Deep Fusion على الصور في iPhone 11 وiPhone 11 Pro.

معالجة مشكلة Mail التي تؤدي إلى إستمرار تحميل الصور حتى مع إيقاف هذه الميزة عبر الإعدادات.

إصلاح مشكلة ظهور عدة نوافذ للمحادثات في Mail

إصلاح مشكلة FaceTime التي تؤدي إلى إستخدام الكاميرة المميزة بزوايا فائقة الإتساع كبديل للكاميرة المميزة بالزوايا الواسعة.

معالجة مشكلة دفع إشعارات الدفع عبر Wi-Fi.

معالجة مشكلة واجهة CarPlay التي تؤدي إلى ظهور تشويش عند إجراء المكالمات.

تحديث iPadOS 13.3.1

يعالج مشكلة الإتصالات التي تتيح إضافة جهة إتصال دون إدخال رمز المرور الخاص بالشاشة في البداية.

معالجة مشكلة Mail التي تؤدي إلى إستمرار تحميل الصور حتى مع إيقاف هذه الميزة عبر الإعدادات.

إصلاح مشكلة ظهور عدة نوافذ للمحادثات في Mail

معالجة مشكلة دفع إخطارات الدفع عبر Wi-Fi.

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