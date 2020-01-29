أدلة جديدة تُلمح لقدوم Oppo Find X2 Pro إلى جانب Oppo Find X2

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تقوم شركة Oppo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Oppo Find X2 في المستقبل القريب، ولكن إتضح اليوم أنه لن يكون هاتف واحد فقط، وإنما إثنين، فقد تم رصد الهاتفين Oppo Find X2 و Oppo Find X2 Pro يحصلان على مصادقة هيئة NBTC التايلاندية.
ومع ذلك، أكد نائب رئيس شركة Oppo، السيد Brian Shen من خلال حسابه الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أن شاشة QuadHD ومعدل تحديث الشاشة البالغ 120Hz تتوافقان مع تقنية الشحن السريع 65W SuperVOOC، ومن الواضح أنه يتحدث عن هواتف Oppo Find X2، مما يؤكد الشائعات السابقة.
لجأ السيد Brian Shen أيضًا كذلك إلى شبكة تويتر قبل بضعة أيام، حيث كشف ببساطة أنه حصل على فرصة إستخدام الهاتف Oppo Find X2، ووجد أن هذا الهاتف يضم شاشة ” لا يُعلى عليها “، وستُغير اللعبة “. عند الجمع بين ما تم نشره على تويتر و Weibo، فنحن نكتشف أن تلك المنشورات تكمل بعضها البعض وتؤكد مواصفات الهاتف Oppo Find X2.
لم تكشف لنا شركة Oppo بعد متى ستقوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Oppo Find X2، ولكن أكدت لنا الشركة الصينية حضورها للمؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 المقرر عقده أواخر شهر فبراير المقبل بمدينة برشلونة الإسبانية، وبالتالي فهناك إحتمال أن يتم الكشف عن الهاتفين Oppo Find X2 و Oppo Find X2 Pro في هذا الحدث.
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