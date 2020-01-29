كاميرا الهاتف Redmi Note 8 Pro تحصد نتيجة متوسطة في إختبارات DxOMark

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Redmi Note 8 Pro يوفر مواصفات تقنية رائعة مقابل سعر تنافسي للغاية. عندما تنظر إلى الكاميرات على وجه الخصوص، فإن الهاتف Redmi Note 8 Pro يتفوق على الجميع في فئة الهواتف المتوسطة نظرًا إلى أنه يضم كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميغابكسل، فضلا عن كاميرتين إضافيتين بدقة 2 ميغابكسل لكل واحدة علمًا أن الكاميرا الأولى عبارة عن كاميرا ماكرو والكاميرا الثانية تعمل على إستشعار معلومات العمق. وعلى الرغم من هذه الكاميرات القوية، فقد تمكن الهاتف Redmi Note 8 Pro من الحصول على 84 نقطة فقط في إختبارات DxOMark، وهي بالضبط نفس النتيجة التي حصل عليها BlackShark 2 و LG V30.

على وجه التحديد، إستطاع الهاتف Redmi Note 8 Pro تسجيل 87 نقطة في إختبار الصور و78 نقطة في إختبار الفيديو. تم الإشادة بأداء الضبط التلقائي للصورة جنبًا إلى جنب مع التعرض الجيد وعزل الموضوع في الصور المضببة الخلفية. ومع ذلك، فقد وجد الخبراء أن الصور الملتقطة بالهاتف Redmi Note 8 Pro تُعاني من النطاق الديناميكي المحدود، والتركيز التلقائي البطيء، وتحول التدرج اللوني، ونعومة الزوايا.

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أشار فريق DxOMark أيضًا إلى التفاصيل الدقيقة المحدودة والنطاق الديناميكي. كما أن عدم وجود كاميرا مقربة خاصة ينتج عنه إلتقاط صور مُقربة ذات تفاصيل منخفضة. التصوير في البيئات المنخفضة الإضاءة هو مكان آخر حيث فشل الهاتف Redmi Note 8 Pro في إقناع المراجعين.

وفيما يخص الفيديوهات، فقد وجد المراجعون أن هناك نقص في تتبع التركيز التلقائي، ووجود الكثير من الضوضاء في جميع ظروف التصوير إلى جانب النطاق الديناميكي المحدود واللون البرتقالي في الفيديوهات الملتقطة في الأماكن الداخلية. عمومًا، يمكنكم معرفة المزيد حول أداء كاميرات الهاتف Redmi Note 8 Pro على الموقع الرسمي لفريق DxOMark إنطلاقًا رابط المصدر أدناه.