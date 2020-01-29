آبل تُصدر التحديثين iOS 13.3.1 و iPadOS 13.3.1 لكافة الأجهزة المتوافقة

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة آبل اليوم بإصدار تحديث iOS 13.3.1 و iPadOS 13.3.1 لكافة الأجهزة المتوافقة. حجم تحديث iOS 13.3.1 على الهاتف iPhone XR على الأقل يبلغ 275 ميغابايت، ولكن يختلف حجم التحديث وفقا للجهاز الذي تحمله.

هذا التحديث الجديد يجلب معه العديد من التحسينات والإصلاحات للأداء. ومع ذلك، فإن إحدى الخيارات المثيرة للإهتمام التي يجلبها تحديث iOS 13.3.1 هي القدرة على التحكم في إستخدام رقاقة U1 Ultra Wideband الموجودة داخل سلسلة هواتف iPhone 11 Series.

إذا كنت تتذكر، فإن رقاقة Apple U1 الموجودة داخل هواتف iPhone التي تم إصدارها في العام 2019 تُمكنها من تحديد موقع الأجهزة الأخرى التي تدعم Ultra Wideband وتحديد موقعها بدقة عالية ضمن نطاقها. تقنية Ultra Wideband أكثر دقة من تقنية Bluetooth في تحديد موضع الجهاز الآخر في المنطقة المجاورة، كما أن لديها نطاق ترددي أعلى. تستخدم شركة آبل هذه التقنية حتى الآن من أجل AirDrop فقط ولكن كانت هناك شائعات تفيد أن الشركة تعمل على جهاز يشبه Tile Tracker.

إذا أمعنت النظر في سجل التغييرات التي يأتي بها هذا التحديث، فسوف تجد أن مكبر الصوت الذكي Apple HomePod أصبح الآن يدعم اللغة الإنجليزية الهندية، وذلك لأن مكبر الصوت الذكي هذا أصبح متوفرًا أخيرًا في السوق الهندي مقابل ما يُعادل 279 دولار أمريكي، وهو في الواقع أرخص في الهند مقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية حيث يُكلف 299 دولار أمريكي. هذا يجعله أرخص سعر لـ Apple HomePod مقارنة مع أي مكان آخر في العالم.