هواتف Huawei P40 Series ستكون أرخص من هوتف Huawei P30 Series، وفقا لتسريب جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إطلاق الهاتف Huawei P30 Pro في أوروبا مقابل 1000 يورو في العام الماضي، وبدأ سعر الهاتف Huawei P30 العادي من 800 يورو. أسعار هذا العام ستكون أقل، على الأقل وفقا للمسرب @RODENT950.

يتوقع هذا المصدر أن يبدأ سعر الهاتف Huawei P40 من 600 يورو، مما يجعل سعر الهاتف Huawei P40 Pro يبدأ من 800 يورو. سيكون هناك طراز ثالث هذا العام سيحمل على الأرجح إسم Huawei P40 Premium، ويجب أن يُكلف إبتداءً من 1000 يورو.

يرجع هذا الخصم جزئيًا إلى إفتقار هذه الهواتف لحزمة التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل والمعروفة بإسم Google Mobile Services، ومن المؤكد أن المواصفات تبدو متطورة. يعد الهاتف Huawei P40 Premium بتوفير تقريب بصري يصل إلى ×10، والهاتف Huawei P40 Pro بتقريب بصري يصل إلى ×5، بينما يعد الهاتف Huawei P40 العادي بتقريب بصري يبلغ ×3. من خلال إستخدام مستشعر جديد، من المتوقع أن تقوم Huawei برفع دقة الكاميرا الأساسية إلى 52 ميغابكسل وإستخدام تكنولوجيا دمج البكسلات Quad Quad Bayer.

لاحظ أن شركة جوجل تطلب رسومًا تصل إلى 40 دولارًا مقابل كل هاتف حصل على ترخيص إستخدام حزمة التطبيقات Google Mobile Services في أوروبا.

نظرًا لإرتفاع أسعار سلسلة هواتف Galaxy S20 Series والتي من المتوقع أن تُكلف إبتداءً من 800 يورو، فإن تخفيض الأسعار من قبل شركة Huawei قد يجعل الأشخاص يتساءلون عما إذا كان بإمكانهم العيش دون متجر Google Play Store وتطبيق الخرائط Google Maps. سيتم الكشف عن سلسلة هواتف Huawei P40 Series في العاصمة الفرنسية، باريس في أواخر شهر مارس المقبل.

