Huawei تواصل النمو في الصين على الرغم من إنخفاض سوق الهواتف الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت مؤسسة Canalys المتخصصة في بحوث السوق بنشر تقريرها الأحدث حول وضعية سوق الهواتف الذكية في الصين خلال الربع الأخير من العام 2019. تُظهر الأرقام إنخفاضًا حادًا في المبيعات الفعلية حيث تم شحن 85.3 مليون وحدة، وهو ما يمثل إنخفاضًا بنسبة 15% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. بلغ إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في العام 2019 حوالي 369 مليون وحدة، وهو ما يمثل إنخفاضًا بنسبة 7% مقارنة مع العام 2018. السبب الرئيسي وراء تراجع المبيعات هو تباطؤ مبيعات هواتف 4G جنبًا إلى جنب مع الطلب الأضعف من المتوقع على هواتف 5G.

عندما ننظر إلى كل شركة على حدة، فقد وسعت شركة Huawei من سيطرتها على السوق لدرجة أنها تمكنت من زيادة شحناتها إلى 33.3 مليون وحدة مما خول لها الحصول على حصة سوقية قدرها 39 في المئة.

إحتفظت شركة Oppo بالمرتبة الثانية بعدما نجحت في شحن 14 مليون وحدة مما خول لها الحصول على حصة سوقية قدرها 16.4 في المئة، وتليها شركة Vivo في المرتبة الثالثة بشحنات قدرها 13.1 مليون وحدة وبحصة سوقية قدرها 15.4 في المئة. تحتل شركة آبل المرتبة الرابعة بشحنها لـ 10.1 مليون وحدة وإمتلاكها لحصة سوقية قدرها 11.8 في المئة. أما بالنسبة للمرتبة الخامسة، فقد كانت من نصيب شركة Xiaomi التي نجحت في شحن 8.1 مليون وحدة وإمتلاك 9.5 في المئة من السوق. جميع هذه الشركات شهدت إنخفاضًا في حصصها السوقية مقارنة مع الربع الرابع من العام 2018.

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وبالنظر إلى العام بأكمله، تمكنت شركة Huawei من شحن 142 مليون وحدة في الصين، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 35 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2018. في نفس الوقت، تمكنت شركة Oppo من شحن 65.7 مليون وحدة بينما تمكنت شركة Vivo من شحن 62.7 مليون وحدة. أما بالنسبة لشركة Xiaomi، فقد تمكنت من شحن 38.8 مليون وحدة بينما تمكنت شركة آبل من شحن 27.5 مليون وحدة.

شحنات هواتف 5G لم تكن قوية في العام 2019، فقد تم شحن 8.9 مليون وحدة فقط. سيطرت شركة Huawei على هذا الجزء من سوق الهواتف الذكية بعدما نجحت في شحن حوالي 6.9 مليون وحدة مما خول لها الحصول على حصة سوقية قدرها 78 في المئة، وتليها شركة Vivo بشحنات قدرها 1.2 مليون وحدة. على الرغم من الأداء الضعيف لشحنات هواتف 5G في العام 2019، تتوقع شركة Canalys أن تشهد مبيعات هواتف 5G نموًا هائلاً حيث تتوقع أن تبلغ حوالي 150 مليون وحدة.