الهاتف Galaxy Z Flip سيصل إلى السوق بأربعة ألوان مختلفة في البداية

فاطمة أيت طالب - دبي - صدر اليوم تقرير جديد يفيد بأن الهاتف الصدفي القابل للطي Galaxy Z Flip القادم من شركة سامسونج سيكون متوفرًا بأربعة ألوان مختلفة تشمل الأسود والذهبي والأرجواني والفضي. لقد سمعنا عن بعض هذه الألوان من قبل، ولكن تم تأكيدها مرة أخرى من قبل التقرير الذي صدر اليوم.

يذكر التقرير كذلك أن النسخة الفضية من الهاتف Galaxy Z Flip ستحصل على نمط فريد، وأن هذه الألوان لن تتوفر جميعها في جميع الأسواق. ومع ذلك، سيكون Galaxy Z Flip متاحًا أيضًا باللون الأزرق والأحمر والوردي في كوريا الجنوبية، وحصريًا لشركات الإتصالات المحلية، بما في ذلك SK Telecom و Korea Telecom و +LG U.

ووفقا لتقرير آخر صدر في وقت سابق من هذا اليوم، فقد تردد أن الهاتف Galaxy Z Flip سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة Infinity Flex بحجم 6.7 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من طراز +Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB غير قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابكسل وخلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل كذلك للكاميرا الواسعة الزاوية.

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الهاتف Galaxy Z Flip سيضم كذلك هيكل مصنوع من الألومنيوم، وبطارية بسعة 3300mAh تدعم الشحن السريع بقوة 15W والشحن اللاسلكي بقوة 9W، فضلا عن شاشة خارجية من نوع Super AMOLED بحجم 1.06 إنش وبدقة 300×116 بكسل. وبالإضافة إلى ذلك، فهذا الهاتف سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل ومع واجهة Samsung One UI 2.0 الأحدث من شركة سامسونج، وسيضم مستشعر بصمات الأصابع على الجانب.

يُشاع بأن الهاتف Galaxy Z Flip سيُكلف نحو 1400 دولار أمريكي، وسيُعرض للبيع في اليوم 14 من شهر فبراير المقبل. ونحن نتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن هذا الهاتف جنبًا إلى جنب مع تشكيلة Galaxy S20 Series في اليوم 11 من شهر فبراير المقبل.