شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوتات تقدم وجبات وتغنى للمحتجزين بأحد فنادق الحجر الصحى فى الصين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر لقطات لتوظيف الصين "روبوتات" تقدم الطعام للأشخاص المحاصرين من ركاب إحدى الطائرات بإحدى الفنادق حيث يخضعون للحجر الصحي لمحاولة لوقف انتشار فيروس كورونا، وذلك فى مدينة وهان الصينية، كإجراء وقائي لمنع انتقال العدوى.





وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية، أنه تمت برمجة الروبوتات لتتوقف عند أبواب الغرف لتقديم الوجبات والقيام بالغناء للترفيه أثناء وجودهم فى منطقة الحجر الصحي لاحتواء المرض الفتاك.

وأوضح التقرير، أنه تم إيواء أكثر من 200 سائح في نقطة العزل في مدينة هانجتشو بشرق الصين ، بعد هبوط طائرتهم إلى المدينة.

وأشار التقرير، أن بعض الركاب الذين كانوا على متنها من مدينة ووهان ، التى كانت الأولى فى انتشار الفيروس الذى أودى بحياة أكثر من 106 أشخاص حتى الآن.

Advertisements

وأضاف التقرير، وفقا لمجلة ستار، أن الروبوتات يمكن سماعها ترحب بالجميع، قائلة "مرحبا بالجميع.. أقوم بتقديم الوجبان لك الآن ، وإذا كان لديك أى متطلبات واقتراحات ، يرجى أرسال رسالة إلينا من خلال تطبيق وى شات.. سيتصل ربك أحد الموظفين قريبا.. استمتع بوجبتك .. شكرا لك".

وقال متحدث باسم مدرسة هانجتشو التابعة للحزب الشيوعى الصينلا، أنهم قاموا ببرمجة 16 ربوتا، وحيث يوجد واحد فى كل طابق فى المبنى، حيث تم برمجتهم حول أين يقفون ويذهبون عند تقديم الوجبات أمام أبواب الغرف، كما يمكن لها الغناء للترفيه عن الضيوف أيضا.

وذكر التقرير، أن أصيب ما لايقل عن 4500 بالفيروس القاتل حتى الأن فى جميع أنحاء العالم ، حيث سجلت الصين حتى الآن 106 حالة وفاة بعد تفشى المرض، ويستعد البريطانيون المحاصرون فى مدينة وهان التى ضربها فيروس كورونا، للعودة جوا إلى المملكة المتحدة يوم الخميس عبر طائرات.