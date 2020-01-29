تكنولوجيا: اختيار هواوي ضمن قائمة أفضل 10 علامات تجارية أعلى قيمة بالعالم في تصنيف Brand Finance

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة، 28 يناير، 2020: أعلنت هواوي عن اختيار علامتها التجارية لأول مرة ضمن أفضل 10 علامات تجارية الأعلى قيمة في العالم من قبل شركة “Brand Finance” البريطانية المتخصصة في استشارات قيمة العلامات التجارية. تصدر شركة “Brand Finance” تقريرها لأفضل 500 علامة تجارية بالعالم من حيث الأداء والقيمة السوقية في عام 2020. جاءت هواوي الشركة الصينية الثالثة في القائمة، حيث حققت معدل نمو لعلامتها التجارية بلغ نسبة 4.5% على أساس سنوي والتي بلغت قيمة علامتها التجارية 65.084 مليار دولار أمريكي.

وقالت شركة “Brand Finance” البريطانية المتخصصة في استشارات قيمة العلامات التجارية في تقريرها، " أن تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس 5G تعد الفرصة الكبيرة القادمة لقطاع الاتصالات، وهي التي ستشعل المنافسة بين الشركات. فبالرغم من التحديات التي تواجهها، إلا ان هواوي تتقدم بخطوات ثابتة وسباقة وتتوسع بالأسواق الغربية. فإنها الأن ضمن أفضل 10 علامات تجارية حول العالم من حيث القيمة لأول مرة، وذلك بتحقيق 65.1 مليار دولار أمريكي لقيمة علامتها التجارية."

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يأتي ارتفاع نمو قيمة علامة هواوي التجارية نابع من التزامها بتزويد منتجاتها بالمزايا المبتكرة التي تعمل على تحسينها وتقديم تجربة مستخدم جديدة من نوعها.

توقعت هواوى خلال عام 2019، انها ستحافظ على مكانتها كثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم، كما قامت بالتوقع عن قيامها بشحن ما يقرب من 240 مليون هاتف ذكي. حيث قامت الشركة بشحن أكثر من 44 مليون هاتف من سلسة هواتفها الرائدة HUAWEI Mate Series وHUAWEI P Series، مما يعكس زيادة قدراها 50% على أساس سنوي. كما حازت هواتف هواوى والتي تدعم تكنولوجيا ال 5G، التي حازت على إشادة عملاء الشركة من مختلف دول العالم وحققت شعبية كبيرة مما أدى الى نجاح الشركة في شحن 6.9 مليون هاتف اعتبارًا من ديسمبر 2019.

كما قامت هواوى أيضًا خلال العام الماضي بتقديم مجموعة من المنتجات الجديدة التي تقدم كافة سيناريوهات الاستخدام التي تشمل فئات متعددة ومدعمة بأحدث التقنيات، بما في ذلك الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة إنترنت الأشياء في التي يتم ربطها بتكنولوجيا HiLink بنظام ecosystem ، والتي جاءت جميعها بأعلى مواصفات وافضل تكنولوجيا.

تظل شركة هواوى ملتزمة بتقديم كافة الحلول وسيناريوهات الاستخدام المختلفة لعملائها حول العالم. وفي هذا الإطار صرح ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلك العالمية: "تستمر هواوى في التزامها نحو تقديم كافة الحلول وسيناريوهات الاستخدام، والتي تعد ركيزة رئيسية في استراتيجية الشركة في العشرة سنوات قادمة. نحن نتقدم بشكل سريع من خلال التزامنا بابتكار نظام Ecosystem متكامل، حيث يتم ربط كافة الأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر، وأجهزة الواقع الافتراض، والأجهزة القابلة للارتداء، والشاشات، والسماعات الذكية، والسيارات، وأجهزة إنترنت الأشياء بالهواتف الذكية لتقديم تجربة مستخدم فريدة من نوعها. "

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