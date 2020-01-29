تكنولوجيا: جهاز Galaxy Tab S6 5G اللوحي يجلب سرعة أعلى في البيانات مع سعر 850 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتوفر جهاز Galaxy Tab S6 5G اللوحي في سوق كوريا الجنوبية الآن بميزة دعم تقنية شبكات 5G التي تأتي بسرعة أعلى في البيانات، تدعم الجهاز اللوحي المميز بالشاشة كبيرة الحجم، كما يتوفر بسعر أعلى من الإصدار الأصلي يصل إلى 850 دولار تقريباً.

قدمت شركة سامسونج الإصدار الأول من جهاز Galaxy Tab S6 خلال شهر أغسطس من العام الماضي، والذي جاء بمعالج Snapdragon 855، مع شاشة 10.5 إنش، وتوفر بسعر 650 دولار، واليوم تنتقل العملاق الكوري بهذا الإصدار إلى تقنية شبكات الجيل الخامس، ليكون أول جهاز لوحي ينطلق بهذه الميزة إلى الأسواق.

تعد شركة سامسونج أحد أهم الشركات المنافسة في سوق الهواتف التي تدعم الإتصال بشبكات 5G في الأسواق، حيث قدمت إصدارات 5G في الفئة المميزة والمتوسطة أيضاً، كما جاء هاتف Galaxy Fold بميزة دعم شبكات 5G.

ولا يختلف الإصدار الجديد من جهاز Galaxy Tab S6 5G اللوحي عن الإصدار الرئيسي في التكوينات الرئيسية وفقاً لما جاء من تفاصيل عن الجهاز حتى الآن، إلا أن تقنية 5G في الجهاز اللوحي ستدعم المستخدمين بسرعة أعلى في البيانات، مما يتيح البث بسرعة أعلى كما يدعم الألعاب بآداء أفضل.

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كما تدعم شاشة Galaxy Tab S6 5G كبيرة الحجم المستخدم بتجربة أفضل تتخطى الشاشات الصغيرة لهواتف 5G التي أطلقت حتى الآن.

ولقد أكدت سامسونج للمرة الأولى على خططها لإطلاق جهاز Galaxy Tab S6 5G خلال إعلان الشركة الرسمي عن عدد الوحدات المباعة من هواتف 5G حتى الآن، ويأتي هذا الإصدار أيضاً بسماكة 5.7مم، مع وزن 420 جرام، ولا يضم صندوق التغليف لوحة المفاتيح الخارجية، إلا أن سامسونج تقدم الجهاز اللوحي مع قلم S.

يذكر أن جهاز Galaxy Tab S6 5G يتوفر في الوقت الحالي في سوق كوريا الجنوبية فقط بسعر 850 دولار، أيضاً لم تؤكد الشركة على خططها لإطلاق هذا الإصدار في الأسواق العالمية.

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