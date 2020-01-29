تكنولوجيا: فيديو تشويقي من سامسونج للحدث القادم بعنوان Unpacked 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق مؤتمر سامسونج للإعلان عن هواتف Galaxy Z Flip و Galaxy S20 في 11 من فبراير المقبل، ولقد نشرت سامسونج فيديو تشويقي على شبكة اليوتيوب اليوم بعنوان Unpacked 2020.

جاء مقطع الفيديو التشويقي الجديد اليوم على قناة سامسونج على موقع اليوتيوب، للإعلان عن الحدث القادم في 11 من فبراير، حيث تظهر علامة Galaxy التجارية في الفيديو التشويقي، مع عبارة تشير إلى التغيير الجديد الذي يقدم من العملاق الكوري في الإصدارات المرتقبة.

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كما يظهر في الفيديو التشويقي شكل هاتف Galaxy Z Flip الصدفي القابل للطي دون تفاصيل واضحة للهاتف، حيث يركز الإعلان بشكل رئيسي على ملامح هذا الإصدار.

يذكر أن سامسونج تقدم خلال الحدث المرتقب كلاً من هواتف Galaxy S20، وGalaxy S20 Plus وأيضاً Galaxy S20 Ultra، لذا تجذب العملاق الكوري أضواء القنوات الإعلامية من جديد لهذا الحدث.

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