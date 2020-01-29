عائدات آبل من iPhone تبلغ مستوى قياسي في الربع الماضي، ومبيعات الأجهزة القابلة للإرتداء تواصل النمو

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل اليوم بإصدار تقريرها المالي الأحدث حيث أعلنت عن زيادة بنسبة 9 في المئة في الإيرادات مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي ( 91.8 مليار دولار أمريكي )، وهو ما يفوق توقعات المحللين ( 88.5 مليار دولار أمريكي ). شهدت آبل زيادة أيضًا فيما يخص عائداتها من الأجهزة، والتي كانت راكدة خلال العام الماضي أو نحو ذلك.

كانت مبيعات iPhone وراء أكثر من نصف عائدات آبل في الربع الأول من سنتها المالية 2020 ( الربع الأخير من السنة العادية ). حصدت شركة آبل 55.96 مليار دولار أمريكي من مبيعات iPhone وحدها، متجاوزة بذلك توقعات المحللين في بورصة وول ستريت والبالغة 51.5 مليار دولار أمريكي. وفي الوقت نفسه، إرتفعت عائدات آبل من الملحقات والتي تشمل Apple Watch و Apple HomePod و AirPods إلى 10 مليارات دولار، إرتفاعًا من 7.3 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي. قال الرئيس التنفيذي لشركة آبل، السيد Tim Cook أن iPhone 11 و iPhone 11 Pro كانا وراء غالبية النمو ووصفهما بأنهما ” أقوى تشكيلة iPhone لدينا على الإطلاق “.

قسم الخدمات في شركة آبل جنى 12.72 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من السنة المالية لشركة آبل، على الرغم من أنها لا تتخطى سقف التوقعات البالغ 12.98 مليار دولار، إلا أن هذه الفئة شهدت نموًا مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي حيث بلغت عائدات هذا القسم 10.87 مليار دولار أمريكي.

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حتى مع وجود إيرادات قوية، لم تتمكن شركة آبل من مواكبة الطلب على Apple Watch Series 3 وسماعات AirPods خلال هذا الربع. أخبر Tim Cook وكالة الأنباء رويترز أن آبل لا تزال غير قادرة على مواكبة الطلب على سماعات AirPods.

تتوقع شركة آبل أن تبلغ إيراداتها في الربع القادم 63 مليار دولار أمريكي إلى 67 مليار دولار أمريكي. هذا الفرق الكبير في العائدات المتوقعة كان بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين مما قد يٌعرقل عملية تصنيع العديد من منتجات آبل، وهذا ما قد يؤثر بدوره على المبيعات.

يتوقع المحللون أن يكون 2020 عامًا أقوى بالنسبة لهواتف iPhone، والتي يُشاع أنها ستدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدفع العديد من عملاء آبل للترقية إلى هواتف iPhone الحديثة في الأسواق حيث تم بالفعل إطلاق شبكات الجيل الخامس 5G.