المملكة المتحدة ستسمح لشركة Huawei في نهاية المطاف ببناء شبكة 5G في البلاد

فاطمة أيت طالب - دبي - خرجت حكومة المملكة المتحدة بقرار نهائي بشأن المشاركة الأجنبية في تطوير شبكات الجيل الخامس 5G في البلاد. ينص البيان الصحفي على أنه سيُسمح للبائعين ” ذوي المخاطر العالية ” بالمساعدة في بناء الشبكة تحت قيود صارمة.

لم يتم تسمية شركة Huawei على وجه التحديد، ولكن من الواضح أن حكومة المملكة المتحدة تشير إلى الشركة باعتبارها ” عالية المخاطر ” إلى جانب ZTE. وعلى الرغم من الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة على حلفائها، ستسمح المملكة المتحدة لشركة Huawei بالمشاركة في عملية بناء شبكة الجيل الخامس 5G في البلاد وإن كان ذلك في ظل ظروف معينة.

لإحداهما، يجب ألا تتجاوز المعدات المستخدمة لبناء شبكة الجيل الخامس 5G من Huawei نحو 35 في المئة، ولن يتم إستخدامها في المواقع الجغرافية الحساسة مثل محطات توليد الطاقة والقواعد العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، لن تشارك Huawei في بناء ” المعدات الأساسية ” للشبكة.