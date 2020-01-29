هواتف سامسونج Galaxy S9 تحصل رسميًا على أندرويد 10

أصدرت شركة سامسونج التحديث الرسمي لنظام التشغيل أندرويد 10 لهاتفي Galaxy S9 و Galaxy S9 Plus، بحيث وصل التحديث إلى مستخدمي الأجهزة في ألمانيا وعملاء Xfinity Mobile في الولايات المتحدة، وذلك بعد مرور عامين تقريبًا على إصدارهما في شهر مارس 2018.

وكانت سامسونج قد أطلقت هاتفي Galaxy S9 و Galaxy S9 Plus في الأصل مع نسخة أندرويد أوريو Android Oreo وواجهة المستخدم Samsung’s Experience 9.0، مما يجعل هذا التحديث هو التحديث الرئيسي الثالث من نظام أندرويد المتاح لهذين الهاتفين، حيث جرى تحديثهما إلى أندرويد باي Android Pie في أواخر عام 2018 وأوائل عام 2019.

وكما هو الحال مع تحديث أندرويد باي السابق، يبدو أن العملاقة الكورية الجنوبية بدأت مرة أخرى في طرح تحديث أندرويد 10 للعملاء الدوليين، وهو متاح حاليًا لأولئك الذين يسخدمون أندرويد باي، إلى جانب مستخدمي الإصدار التجريبي من واجهة المستخدم One UI 2.0.

ويتراوح حجم تحديث أندرويد 10 لهواتف سامسونج الرائدة لعام 2018 بين 1.8 و 1.9 جيجابايت، ويجلب التحديث معه التصحيح الأمني لنظام أندرويد لشهر يناير 2020، وتذكر سامسونج أن تطبيقاتها الإضافية مثل الحاسبة والمتصفح و Samsung Health و Samsung Notes تحتاج إلى التحديث يدويًا، بعد تثبيت التحديث.

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ومن المتوقع أن يتوسع تحديث أندرويد 10 الرسمي لهاتفي Galaxy S9 و S9 Plus ببطء إلى عدد قليل من الأسواق بنهاية الشهر، وذلك بالرغم من أن معظم المستخدمين قد يضطرون إلى الانتظار حتى الشهر المقبل، وبالإضافة إلى جميع الميزات الجديدة التي يوفرها أندرويد 10، يأتي التحديث مع العديد من التحسينات على واجهة المستخدم One UI 2.0 أيضًا.

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يذكر أن الشركة قد طرحت تحديث أندرويد 10 لهواتف Galaxy S10 و S10 Plus و S10E و Note 10 و Note 10 Plus في العام الماضي، بالإضافة إلى هاتف Galaxy Note 9 لعام 2018، لكن قائمتها من الأجهزة ما تزال تفتقد إلى هاتفها القابل للطي جالاكسي فولد Galaxy Fold، حيث تخطط سامسونج لإصدار تحديث أندرويد 10 له في وقت ما في شهر أبريل.