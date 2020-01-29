تطبيق يتيح لك التسجيل من كاميرتي آيفون في وقت واحد

أطلقت شركة Filmic تطبيقًا جديدًا لأجهزة آيفون يتيح لك التقاط الفيديو من كاميرتين في وقت واحد، وتمت معاينة التطبيق، المسمى DoubleTake، لأول مرة في إعلان شركة آبل عن تشكيلة هواتف iPhone 11 في شهر سبتمبر، والذي يمنحك القدرة على معاينة وتسجيل الفيديو من كاميرات متعددة على آيفون في نفس الوقت.

ويتيح التطبيق إمكانية تسجيل ملفين فيديو بشكل منفصل، من أي من كاميرات آيفون، بحيث يمكنك الجمع بينهما أو التقاط لقطات الفيديو تعرض بجانب بعضها البعض، إما كشاشة مقسمة أو صورة داخل الصورة.

ويأتي التطبيق الجديد المجاني بعد أن أصبحت هواتف آيفون مستخدمة بشكل كبير من قبل صانعي الأفلام في كل مكان، ويمكن لمستخدمي آبل الآن ربط جهازي آيفون لتسجيل الفيديو في وقت واحد، مما يتيح لهم القدرة على استخدام الكاميرات المتعددة بشكل غير مسبوق.

وصممت الشركة تطبيقها المسمى DoubleTake خصيصًا للكاميرا الثلاثية العدسة في هواتف آيفون الجديدة، وهو يسمح للمستخدمين بالتسجيل والتبديل بين جهازين متزامنين من خلال واجهة واحدة، ومتوافق مع أجهزة iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max و iPhone XS Max و iPhone XS و iPhone XR.

ويتوفر للمستخدمين خيارات متعددة عندما يتعلق الأمر بكيفية رغبتهم في التصوير، بما في ذلك وضع تقسيم الشاشة الذي يقسم بث الفيديو بشكل أفقي بنسبة 50:50 ووضع صورة داخل صورة PIP الذي يسمح بتراكب صورة أصغر مع صورة أكبر بوضع ملء الشاشة.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: Advertisements

ويتم تصدير مقاطع الفيديو التي تم التقاطها بأسلوب تقسيم الشاشة إلى مكتبة التطبيق كملف واحد، في حين أن التصوير بأسلوب صورة داخل صورة PIP يتيح للمستخدمين تقسيم ملفاتهم.

ويتيح DoubleTake أيضًا للمستخدمين اختيار الكاميرات التي يريدون التصوير منها، وفي حالة iPhone 11، سيكون لديهم خيار لتحديد إما العدسة الواسعة للغاية أو العدسة الواسعة أو العدسة المقربة تليفوتوغرافي أو حتى الكاميرا الأمامية المخصصة للصور الشخصية.

وبالمثل، فإن التطبيق يتيح للمستخدمين الاختيار بين 24 و 25 و 30 إطارًا في الثانية وما يصل إلى دقة 1080 بيكسل.

ويستعير تطبيق DoubleTake بعض الميزات الإضافية من تطبيق Filmic آخر منفصل، بما في ذلك الرسم البياني الذي يحكم نطاقات الألوان والأدوات التي تتحكم في التعريض الضوئي والتركيز.

ومن المفترض أن تعمل الأداة المبسطة لنظام iOS من شركة Filmic على زيادة الدعم المبذول من قبل شركة آبل لتصبح الشركة التقنية المتطورة لمن يبحثون عن التقاط الأفلام بسرعة وبتكلفة معقولة، وحققت آبل بعض النجاحات الكبيرة من خلال تعزيز دور هاتف آيفون كأداة للمبدعين الذين يعملون في مجال الأفلام.