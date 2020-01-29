شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشركة المصنعة للآيفون: فيروس كورونا لن يؤثر على خطط إنتاج هواتف أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت شركة فوكسكون التايوانية للإلكترونيات، التى تصنع المنتجات الرئيسية لعدد من شركات التكنولوجيا، بما فى ذلك أبل، أنها لن تعدل أى جداول زمنية للتصنيع أو تغلق مصانعها بسبب تفشى فيروس كورونا، وقالت الشركة التى يقع مقرها فى تايوان وتدير العديد من المصانع فى الصين، فى بيان، إنها تراقب الوضع، لكنها لا تتوقع أن يؤثر على أى من "التزاماتها الصناعية".

وأضافت الشركة فى بيانها: "تراقب شركة فوكسكون عن كثب تحدى الصحة العامة الحالى المرتبط بفيروس كورونا، ونحن نطبق جميع ممارسات الصحة والنظافة الموصى بها على جميع جوانب عملياتنا فى الأسواق المتأثرة، وتتبع منشآتنا فى الصين جداول العطلات وستواصل القيام بذلك إلى أن تستأنف جميع الشركات ساعات العمل المعتادة".

واستكملت الشركة: "بسبب الظروف السياسسة ولأسباب تتعلق بالحساسية التجارية، لا نعلق على ممارسات الإنتاج الخاصة بنا، لكن يمكننا أن نؤكد أن لدينا تدابير قائمة لضمان استمرارنا فى تلبية جميع عمليات التصنيع العالمية. التزامات."

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ووفقا لموقع The Verge الأمريكى، تسبب فيروس كورونا، الذى يقول مسئولو الصحة إنه نشأ الشهر الماضى فى مدينة ووهان الصينية، إلى وفاة أكثر من 100 شخص فى الصين حتى يوم الثلاثاء وأكثر من 4500 حالة مُبلغ عنها فى جميع أنحاء العالم، رغم أن الغالبية العظمى من الحالات تتركز فى مقاطعة هوبى الصينية.

نظرًا لدور الصين الهائل فى التصنيع العالمى، والحجم الهائل لشركات التكنولوجيا التى تعتمد على مصانعها لتجميع المنتجات، فقد أثر الفيروس أيضًا على العديد من شركات الأجهزة فى وادى السيليكون وخارجه، إذ قررت عدد من الشركات، بما فى ذلك فيس بوك تقييد سفر الموظفين إلى الصين، ونصحت بعض الشركات الموظفين الذين سافروا مؤخرًا إلى الصين بالعمل من المنزل.

وبالنسبة لشركة أبل، التى تعتمد اعتمادًا كبيرًا على فوكسكون لإنتاج أجهزة الآيفون، فهناك مخاوف من أن فيروس كورونا قد يعطل الجداول الزمنية لتصنيع الهواتف الذكية القادمة وغيرها من المنتجات، إذ يتم تجميع كل من الآيفون الجديد تقريبًا فى المصانع التى تديرها شركة Hon Hai Precision Industry Company التابعة لشركة فوكسكون فى مدينة Zhengzhou والشركة المصنعة التايوانية Pegatron التى تدير المصانع بالقرب من شنجهاى.