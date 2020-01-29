تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن ألوان ومواصفات Galaxy Z Flip قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت صور ثلاثية الأبعاد رسمية لهاتف Galaxy Z Flip، والتي إستعرضت اثنان من ألوان الهاتف الأسود والبنفسجي، كما جاءت التسريبات بتفاصيل مواصفات الهاتف قبل الإعلان الرسمي.

مع إقتراب موعد الإعلان الرسمي عن هاتف سامسونج الصدفي القابل للطي Galaxy Z Flip، تتوالى التسريبات التي تستعرض مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار، وفي تسريبات اليوم كشف عن ألوان ومواصفات الهاتف بتفاصيل أكثر دقة.

كشفت تسريبات جاءت اليوم عبر WinFuture عن صور ثلاثية الأبعاد رسمية لهاتف Galaxy Z Flip، والتي إستعرضت بشكل واضح تفاصيل تصميم الهاتف الصدفي، الذي يأتي بآلية مختلفة لغلق وفتح الهاتف مع واقي للشاشة من طبقة بلاستيكية.

ويتميز هاتف Galaxy Z Flip بحجم 6.7 إنش في الشاشة، مع أبعاد 22:9، وهي شاشة بتصميم “Infinity Flex”، تدعم جودة عرض Full HD بلس، كما يدعم الهاتف محتوى HDR بلس.

وتأتي كاميرة السيلفي في ثقب الشاشة بتصميم يحاكي Galaxy Note10، كما يدعم تصميم الهاتف الصدفي آلية سلسة لفتح وغلق الهاتف، كما تدعم إستخدام الهاتف عند فتح الشاشة بزواية من 70 إلى 110 درجة، ويضم الجزء السفلي من الهاتف اثنان من النقاط التي يرتكز عندها طرفي الطبقة البلاستيكية من واقي الشاشة.

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وتظهر شاشة ثانوية في الجزء الخارجي لهاتف Galaxy Z Flip بحجم 1.06 إنش، والتي تتميز بدقة عرض 300 في 116 إنش، إلى جانب الكاميرة المزدوجة، كما تتميز هذه الشاشة بخاصية always-on، أيضاً تشير التسريبات إلى أن الشاشة Super AMOLED، كما تدعم الجهة الخلفية بالكامل طبقة من Gorilla Glass 6.

تفاصيل مواصفات هاتف Galaxy Z Flip

تصميم خارجي معدني من الألومينوم مع طبقة Gorilla Glass

وزن الهاتف 183 جرام، وقياسات الهاتف عند الطي 87.4 في 73.6 في 15.4-17.3مم، وعند فتح الهاتف 167.9 في 73.6 في 6.9-7.2 مم.

تصميم Infinity Flex في الشاشة بجودة عرض Full HD بلس، بدقة 2636 في 1080 بيكسل، في شاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.7 إنش، مع أبعاد 22:9، وشاشة خارجية Super AMOLED بحجم 1.06 إنش، بدقة 300 في 116 بيكسل، بخاصية always-on.

نظام تشغيل Android 10 مع واجهة One UI 2.0.

رقاقة معالج Snapdragon 855 بلس بدقة تصنيع 7 نانومتر.

ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت في UFS 3.0.

كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل، بميزة التركيز التقائي المزدوج للبيكسل، مع فتحة عدسات f/1.8، ومستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 123 درجة مع فتحة عدسات f/2.2، وفلاش LED وOIS، مع دعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية.

كاميرة سيلفي في ثقب الشاشة بدقة 10 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات f/2.4، مع ميزة التركيز التلقائي المزدوج للبيكسل، ودعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية.

قدرة البطاريات 3300 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 15W، ودعم شحن لاسلكي Qi بقدرة 9W.

مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، دعم تقنية البلوتوث 5.0، و Wi-Fi 6، وأيضاً NFC.

يذكر أن السعر المتوقع لهاتف Galaxy Z Flip هو 1400 دولار أو 1500 يورو، ومن المتوقع أن ينطلق للبيع في الأسواق في 14 من فبراير، كما يكشف عنه رسمياً في فعاليات Galaxy S20 في 11 من فبراير.

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