تكنولوجيا: Oppo تعتمد كلاً من هاتفي Find X2 وFind X2 Pro إستعداداً للإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعتمدت شركة Oppo الإصدارات المرتقبة من هواتف Find X2 وFind X2 Pro قبل الإعلان الرسمي قريباً، وقد رصدت تسريبات حول الهواتف اليوم في موقع NBTC في تايلند.

تستعد شركة Oppo قريباً لكشف النقاب عن هواتف Find X2 وFind X2 Pro، ولقد رصد Find X2 اليوم في التسريبات بنموذج رقم CPH2023، بينما جاء هاتف Find X2 Pro في التسريبات بنموذج رقم CPH2025.

ألمح Brian Shen نائب رئيس شركة Oppo في حسابه على Weibo، إلى أن هواتف Find X2 القادمة تدعم معدل تحديث في الشاشة 120Hz، مع دقة 2K، وتقنية SuperVOOC للشحن السريع بقدرة 65W.

ولقد أكد Shen في تغريدة سابقة على تويتر، على أن هواتف Find X2 ستتميز بأفضل مواصفات في الشاشة، كما تأتي هواتف Find X2 وFind X2 Pro بميزة دعم الألعاب بآداء أفضل.

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وتعد جودة العرض 2K إحدى معايير التسويق المتعارف عليها في السوق الصيني بشكل خاص، وهي جودة QHD أو 1440 بيكسل.

يذكر أن شركة Oppo لم تحدد بشكل رسمي موعد مؤتمرها القادم للإعلان عن Find X2 وFind X2 Pro، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الشركة ستكشف رسمياً عن الإصدارات الجديدة خلال فعاليات مؤتمر MWC الذي يعقد في برشلونة الشهر المقبل.

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