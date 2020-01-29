شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تحقق رقما قياسيا وتعلن عن أرباح 91 مليار دولار خلال الربع الأول من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل عن نتائجها المالية للربع الأول من العام المالى 2020 المنتهى فى 28 ديسمبر 2019، وحققت الشركة إيرادات فصلية قدرها 91.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 9% عن نفس الربع العام الماضى، كما شكلت المبيعات الدولية 61% من إيرادات هذا الربع، وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذى لشركة أبل: "نحن سعداء بالإعلان عن أعلى إيرادات فصلية لأبل على الإطلاق، مدفوعة بالطلب القوى على طرازى iPhone 11 و iPhone 11 Pro ، والنجاح المستمر للخدمات والأجهزة القأبلة للارتداء".

وأضاف كوك: "خلال ربع العطلات، نمت قاعدتنا المثبتة من الأجهزة فى كل قسم من قطاعاتنا الجغرافية ووصلت الآن إلى أكثر من 1.5 مليار، مما يعتبر شهادة قوية على رضا عملائنا ومشاركتهم وولائهم - ودافعًا كبيرًا لنمونا فى جميع المجالات ".

وقال لوكا مايسترى، المدير المالى لشركة أبل: "لقد حقق أداء أعمالنا القوى للغاية سجلًا صافيًا للإيرادات بلغ 22.2 مليار دولار وتولد تدفقات نقدية تشغيلية قدرها 30.5 مليار دولار، ولقد قمنا أيضًا بإعادة ما يقرب من 25 مليار دولار إلى المساهمين خلال هذا الربع، بما فى ذلك إعادة شراء الأسهم بقيمة 20 مليار دولار و 3.5 مليار دولار من الأرباح الموزعة وما يعادلها، حيث نحافظ على هدفنا المتمثل فى الوصول إلى مركز محايد للنقد مع مرور الوقت."

وأوضحت أبل أن إيراداتها ارتفعت بنسبة 9 ٪ فى الربع الأول من ديسمبر إلى 91.82 مليار دولار ، مدفوعة بمبيعات مزدهرة للأجهزة والخدمات المتصلة بجهاز الأيفون مثل الساعات الذكية والاشتراكات فى بث التلفزيون، كما ارتفعت مبيعات أجهزة الأيفون، التى تمثل أكثر من نصف إيراداتها، بنسبة 8% لتصل إلى 55.96 مليار دولار، كما ارتفعت أسهم شركة أبل، التى تضاعفت أكثر من الضعف خلال العام الماضى، بنسبة 1.5 ٪ فى بعد ساعات التداول.