شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "أنستجرام" يحارب الصور المفبركة بخاصية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تطبيق "إنستجرام" عن ميزة جديدة وهي إظهار تنبيه للمستخدمين في حال أن الصورة كانت معدّلة، مما يسهم في معرفة الصور غير الحقيقية والأخبار المفبركة.

وتحاول مواقع التواصل الاجتماعي بشكل دائم محاربة الإشاعات والأخبار الزائفة عبر إتاحة خيار الإبلاغات من قِبل المستخدمين، ولكن إدارة إنستجرام تحاول كشف إمكانية التلاعب بالصورة أساسا، وفقا لصحيفة "الإنديبندنت البريطانية".

و من المتوقع أن يكون لهذه الميزة أثر سلبي أيضاً على رواد الموقع، والسبب أنه في حال النظر إلى أي حساب شخصية مؤثرة ستجد أن هناك بعض الصور المعدلة لهم شخصياً، فيعتمد الكثير من المستخدمين على استخدام خواص التعديل لإبراز شكل الجسم أو زيادة كثافة الشعر أو تعديل لونه ليظهروا بمظهر أجمل من الحقيقية.

ومن المتوقع أن تتاح الميزة الجديدة على التطبيق الإلكتروني خلال أقل من شهر، وقد تتأخر قليلاً، ولكن في حال تطبيقها رسمياً فمن المؤكد أن العديد من الحسابات ستكف عن تزوير الحقائق.

وقد اكتشف موقع صحيفة "ميرور" البريطانية وجود "فلاتر" لعمليات التجميل على موقع انستجرام، رغم الحظر الذى فرضه تطبيق الصور من قبل، ففى أكتوبر الماضى، تصدر التطبيق المملوك لفيس بوك عناوين الصحف بعد إعلانه قرار حظر فلاتر الجراحات التجميلية "الخطرة"، إذ استخدمت هذه الفلاتر الواقع المعزز لإظهار شكل وجهك مع تعديلات الجراحات التجميلية.

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وقال متحدث باسم فيس بوك لـ Mirror Onlineوقتها: "إننا نعيد تقييم سياساتنا، ونريد أن تكون الفلاتر تجربة إيجابية للناس، ينما نعيد التقييم، سنقوم بما يلى، أولا إزالة جميع التأثيرات المرتبط بالجراحة التجميلية، ثانيا وقف الموافقة على المزيد من هذه الفلاتر، وثالثا إزالة الفلاتر الحالية إذا تم إبلاغنا بها. "

ومن ضمن الفلاتر التى اكتشتها الصحيفة البريطانية، فلتر يطلق عليه اسم Strong Baby ، والذى يمنح المستخدمين شفاهاً ضخمة وعظام حادة وأنف مدبب، ولا يزال موجود على التطبيق حتى وقتنا الحالى.

وفى الوقت نفسه، هناك أداة أخرى، تسمىSmooth Skin ، والتى تمنح المستخدمين بشرة صافية أكثر سلاسة، على غرار ما إذا كان لديهم شد وجه أو البوتوكس.