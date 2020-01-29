كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن منصة على الإنترنت لتعقب فيروس كورونا

أطلق مركز علوم وهندسة الأنظمة الأمريكية منصة معلومات على الإنترنت تتعقب انتشار فيروس كورونا القاتل وهو يشق طريقه عبر الصين وخارجها.

وتستقي لوحة القيادة الحية البيانات من منظمة الصحة العالمية، ومن مراكز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة والصين وأوروبا، لإظهار جميع الحالات المؤكدة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، إلى جانب المرضى الذين تم شفاؤهم والوفيات.

ويتم عرض البيانات من خلال نظام معلومات رسومية حول انتشار الفيروس القاتل بالإضافة إلى تقارير يتم تحديثها باستمرار وخرائط المناطق المصابة.

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وقالت الدكتورة نانسي ميسونييه، مديرة المركز الوطني للتحصين من أمراض الجهاز التنفسي، في مؤتمر طبي يوم الاثنين إن المخاطر العامة في الولايات المتحدة في الوقت الحالي لا تزال منخفضة.

وأضافت: “نحن نتفهم أن الكثير من الناس في الولايات المتحدة قلقون بشأن هذا الفيروس وكيف سيؤثر على الأمريكيين”. “كل يوم نتعلم المزيد، كل يوم نقوم بتقييم الوضع لمعرفة السبل الفعالة لمواجهة خطر هذا الفيروس”

ويعتقد أن فيروس كورونا نشأ في مدينة ووهان بالصين، وقد تسبب حتى الآن بمقتل 81 شخصاً، وإصابة أكثر من 2800 آخرين في الصين وحدها. وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة الصينية لفرض الحجر الصحي على الفيروس، فقد تأكدت حالات الإصابة في جميع أنحاء آسيا وأستراليا وأوروبا وأمريكا الشمالية، وفق ما نقل موقع “غادجيتس ناو” الإلكتروني.

يمكن زيارة المنصة من هنا: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6