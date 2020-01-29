علوم وتكنولوجيا

هذه مواصفات آيفون 12 الجديد

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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هذه مواصفات آيفون 12 الجديد

من المتوقع أن تقوم آبل بطرح هاتف آيفون جديد منخفض التكلفة في مارس (آذار)، إضافة إلى أربعة أنواع من آي فون 12 سيتم طرحها في سبتمبر (أيلول) القادم.

فيما يلي بعض المعلومات عن جهاز آي فون 12، بحسب ما ورد في موقع “ناين تو فايف ماك” الإلكتروني:

تصميم الجهاز

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يشبه تصميم جهاز آي فون 12 تصميم آي فون 4، ويتميز بحواف الشاشة الزجاجية المنحنية وهيكله الفولاذي المقاوم للصدأ.

ومن المتوقع أن يكون جهاز آي فون 12 أرق من جهاز آي فون 11 حيث ستبلغ سماكته 12 7.4 ملم. في حين سيبدو الجانب الأمامي من الجهاز مطابقاً تقريباً لجهاز آي فون 11.

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العرض
يتوقع الخبراء بأن يحتوي جهاز آي فون 12 على تقنية عرض رائدة تشمل شاشة OLED، وتشير التقارير إلى أن شركة آبل ستغير مقاس شاشات جميع نماذج آي فون 12، حيث سيبلغ مقاس شاشة الطراز الأول 5.4 بوصة، والطراز الثاني 6.1 أما الطراز الثالث فسيبلغ حجم شاشته 6.7 بوصة.

نظام الكاميرات

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من التوقع أن يتم تزويد طرازين من آي فون 12 بنظام كاميرات مزدوج العدسات، في حين سيتم تزويد طرازين آخرين بنظام كاميرات يحتوي على 3 عدسات.

وسيحتوي طراز آيفون 12 بحجم 5.4 بوصة وبحجم 6.1 على كاميرتين خلفييتين بعدسات واسعة الزاوية وعريضة الزاوية. أما طراز آي فون بحجم 6.7 بوصة فسيحتوي على ثلاث عدسات خلفية.

الاسم والسعر
 جميع التوقعات تجزم بأن اسم الإصدار الجديد من آي فون سيحمل اسم آيفون 12، أما بالنسبة للسعر فمن الصعب تحديده بشكل دقيق، ومن المتوقع أن يتم طرح الجهاز الجديد في الأسواق في سبتمبر القادم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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