تعرف على «مواصفات وسعر » هاتف أيفون 12

نشر موقع TechRadar ، تفاصيل هاتف آيفون 12 حيث يأتي التصميم مستوحى من آيفون 4 و آيفون 5S ولكن مع تحسينات 2020، بالإضافة لكاميرا اساسية رباعية بنفس شكل المتواجدة فى iphone 11 حيث ستكون منتقدة بشكل كبير بعدما أطلق عليها "عيون البوتاجاز".

وتسعى آبل لطرح 4 هواتف دفعة واحدة، ومن المتوقع أن يأتى الهاتف بتصميم ثورى خاصةً فى الشاشة ليختلف تمامًا عن آخر 3 إصدارات، إضافة إلى الاستغناء عن النوتش الشهير فى اعلى منتصف الشاشة، و أيضًا قارىء بصمة الوجه.

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وستأتى شاشة iphone 2020 بقارئ للبصمة أسفل الشاشة نفسها مثل التى فى جلاكسى نوت 10، أما مقاس الشاشة سيكون 6.1 بوصة لنسخة الـ Pro، و 6.7 بوصة لنسخة الـ Pro Max، والشاشتان من نوع OLED.

وسيدعم iphone 12 تقنية إتصال الجيل الخامس 5G، بالإضافة لمعالج Apple A14 Bionic processo المنتظر، وطرح لون الـ Navy Blue الجديد.

أما من ناحية الأسعار سيكون iphone 12 بـ 700 دولارًا، و iphone 12 Pro مقابل 999 دولارًا، أما iphone 12 Pro Max بسعر 1099 دولارًا، وأخيرًا 499 دولارًا أمريكيًا لهاتف iPhone 9.