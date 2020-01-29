الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة اليوم

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى": إن حالة الطقس مستقرة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية؛ مشيرا إلى أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.

وأضاف "شاهين" ، أن خلال ساعات النهار الطقس يعتبر معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة ومحافظات الوجه البحرى.

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وأوضح مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس يميل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، لافتا إلى أن درجات الحرارة تنخفض بشكل سريع إلى 9 أو 10 درجة مئوية خلال الساعات الأولى والمتأخرة من الصباح.

وينصح مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، بارتداء المواطنين الملابس الشتوية خلال اليوم أثناء الخروج، حيث أن درجة الحرارة الصغرى من الممكن أن تصل إلى 10 درجات مئوية.

وأشار مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه تظهر الشبورة المائية بالصباح الباكر، ولكنها غير مؤثرة بشكل كبير، محذرا على السائقين القيادة بحذر والالتزام بتعليمات المرور، خاصة على الطرق الزراعية والمسطحات المائية.