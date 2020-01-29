هواوي تنتزع حصة سوقية أكبر من آبل في الصين

ازدهرت شركة هواوي في عام 2019 على حساب منافسيها الصينيين الأصغر وشركة آبل حتى مع تقلص سوق الهواتف الذكية وتفضيل المستهلكين للهواتف المزودة بتقنية الجيل الخامس 5G، وذلك وفقًا لتقرير شركة أبحاث السوق كاناليس Canalys حول سوق الهواتف الذكية الصيني في الربع الرابع من عام 2019.

وقفزت شحنات الهواتف لشركة هواوي، كبرى شركات صناعة الهواتف الذكية في الصين، الواقع مقرها في شنتشن بنسبة 35.5 في المئة لتصل إلى 142 مليون في عام 2019، من 104.8 مليون في العام السابق، بينما انخفضت شحنات أجهزة آيفون من آبل بحوالي 21 في المئة على أساس سنوي إلى 27.5 مليون.

ويأتي ذلك في الوقت الذي انكمشت فيه السوق المحلية للهواتف الذكية بنسبة 15 في المئة سنويًا، وشهدت مبيعات الهواتف الذكية في عامي 2018 و 2019 ركودًا في النمو، حيث أرجأ المستهلكون عمليات الشراء، واختاروا انتظار الشركات لإطلاق المزيد من الطرز المزودة بتقنية الجيل الخامس 5G.

وأطلقت شركة هواوي أربعة من هذه الأجهزة في الصين، بينما أصدرت شركة شاومي اثنين، وتتسابق شركات صينية أخرى تصنع أجهزة ذكية مزودة بنظام التشغيل أندرويد على إطلاق هواتف داعمة لشبكات الجيل الخامس 5G على أمل أن يقرر المستهلكون ترقية أجهزتهم بعد أن بدأت الصين بنشر شبكة الجيل الخامس على معظم المدن الكبرى.

وانخفضت شحنات شاومي الكلية على مدار العام بحوالي 21 في المئة في عام 2019، كما انخفضت شحنات أوبو وفيفو بنسبة 17 في المئة و 19 في المئة على التوالي خلال الفترة الزمنية نفسها.

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ولا تزال شركة هواوي في قلب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وفرضت واشنطن في العام الماضي قيودًا على الشركة الصينية، مما منع الموردين الأمريكيين من بيع السلع والخدمات إليها، وذلك بعد زيادة الحديث حول مخاوف الأمن القومي.

ونفت شركة هواوي هذه الاتهامات، لكن القيود لم يكن لها تأثير يذكر على قدرتها على بيع الهواتف محليًا، ومع ذلك، فقد أثر فقدان الوصول إلى خدمات جوجل على أعمال الشركة في الخارج.

وساعدت العقوبات على تعزيز مبيعات هواوي في الصين على خلفية مشتريات المستهلكين الوطنية، إلى جانب المساعدة التي قدمها التسويق القوي للشركة أيضًا.

وارتفعت حظوظ شركة هواوي بالنظر إلى تراجع مبيعات هواتف آيفون في عامي 2017 و 2018، بعد أن وصلت إلى ذروتها في الأعوام السابقة، وعرضت شركة آبل في العام الماضي خصومات على أجهزة آيفون لزيادة المبيعات، وهي خطوة قال الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك فيما بعد إنها ناجحة.

وتقدر كاناليس Canalys أن مبيعات هواتف آيفون قد انخفضت بنسبة 12 في المئة في الربع المنتهي في 31 ديسمبر، بينما انخفضت المبيعات بنسبة 28 في المئة في الربع السابق، ومع ذلك، قد يكون هذا العام أفضل بالنسبة لشركة آبل، حيث من المتوقع أن تطلق الشركة أول هاتف آيفون مزود بتقنية 5G.

ووفقًا لنيكول بينج Nicole Peng، التي تتعقب قطاع الهواتف الذكية في الصين ضمن كاناليس Canalys، فإن أحدث طراز iPhone 11 للشركة هو جهاز 4G الأكثر مبيعًا في الصين، وأوضحت بينج أن النماذج القديمة لا تزال مهيمنة على المبيعات الإجمالية.