آبل تعلن عن أرباح قياسية في الربع الأول من عام 2020

أعلنت شركة آبل عن نتائجها المالية للربع الأول من عامها المالي 2020 المنتهي في 28 ديسمبر 2019، وعمومًا، فاقت التوقعات بعد أن حققت 91.8 مليار دولار في الإيرادات الفصلية، مقابل 84.3 مليار دولار في الربع نفسه قبل عام و 88.3 مليار دولار في الربع الأول من عام 2018.

ويأتي ذلك بعد أن خفضت الشركة أسعار معظم طرز آيفون قبل بداية الربع الأول من عامها المالي مباشرة، وأطلقت خدمات جديدة متعددة لتخطي أرقام اشتراكاتها.

وكانت الشركة قد توقعت تحقيقها عائدات بين 85.5 مليار دولار و 89.5 مليار دولار بالنسبة للربع المالي الأول من عام 2020، لكنها حققت 91.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 9 في المئة عن الربع الذي سبقه منذ عام، والذي حقتت خلاله 84.3 مليار دولار.

وقال تيم كوك Tim Cook، الرئيس التنفيذي لشركة آبل: نحن سعداء بالإبلاغ عن أعلى إيرادات لشركة آبل على الإطلاق، مدعومة بالطلب القوي على طرازي iPhone 11 و iPhone 11 Pro والخدمات والأجهزة القابلة للارتداء، ونمت قاعدتنا المثبتة من الأجهزة خلال ربع العطلات في كل قسم من قطاعاتنا الجغرافية، ووصلت الآن إلى أكثر من 1.5 مليار.

وتوضح الشركة أنها باعت خلال هذا الربع بما قيمته 55.957 مليار دولار من أجهزة آيفون، وما قيمته 7.160 مليار دولار من أجهزة حواسيب ماك وما قيمته 5.977 مليار دولار من أجهزة آيباد.

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وبلغت مبيعاتها المجمعة للأجهزة القابلة للارتداء والمنزل والإكسسوارات ما قيمته 10.01 مليار دولار، في حين بلغت إيرادات الخدمات 12.715 مليار دولار.

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وبلغت قيمة أجهزة آيفون المباعة قبل عام واحد 51.98 مليار دولار، وقيمة أجهزة ماك 7.416 مليار دولار وقيمة حواسيب آيباد 6.729 مليار دولار، وقيمة الأجهزة القابلة للارتداء والاكسسوارات 7.308 مليار دولار، بينما بلغت إيرادات الخدمات 10.785 مليار دولار.

وبمعنى آخر، شهدت الشركة انخفاضًا في مبيعات حواسيب ماك وآيباد، لكنها شهدت نموًا في جميع الفئات الأخرى، وبالرغم من أن أجهزة آيفون لا تزال بمثابة أقوى منتج تجاري لدى الشركة، إلا أن الأجهزة القابلة للارتداء والخدمات لا تزال تزداد أهمية.

وذكرت آبل أن أن المبيعات الدولية شكلت 61 في المئة من إيرادات الربع الذي يغطي أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وارتفعت المبيعات الصافية الإقليمية لشركة آبل في أربعة من أقاليمها الخمسة الرئيسية على أساس سنوي وعلى أساس ربعي.

وقفزت الأرقام الربعية من 14.946 مليار دولار إلى 23.273 مليار دولار في أوروبا، ومن 11.134 مليار دولار إلى 13.578 مليار دولار في الصين الكبرى، ومن 29.322 مليار دولار إلى 41.367 مليار دولار في الأمريكتين، لكنها انخفضت من 7.378 مليار دولار إلى 3.656 مليار دولار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ومع ذلك، فقد شهدت اليابان قفزة ربع سنوية إلى 6.223 مليار دولار من 4.982 مليار دولار، لكنها انخفضت على أساس سنوي بالمقارنة مع رقم عام 2019 البالغ 6.91 مليار دولار.

وقال لوكا مايستري Luca Maestri، المدير المالي لشركة آبل: لقد حققنا أرباحًا صافية بمقدار 22.2 مليار دولار خلال هذا الربع، وولدنا تدفقات نقدية تشغيلية قدرها 30.5 مليار دولار.