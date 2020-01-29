إضافة ووردبريس مجانية لتأمين موقعك ضد الهجمات الإلكترونية

يعتبر ووردبريس أشهر نظام إدارة محتوى للمواقع الإلكترونية؛ حيث تستخدمه 35% من مواقع الإنترنت في الوقت الحالي، ولكن بالرغم من هذا الانتشار الواسع إلا أن هناك جانب سلبي للمواقع التي تستخدمه حيث ترتفع قابليتها للاختراق وذلك لأن حصتها من استهداف القراصنة تكون أكبر كنتيجة طبيعية لكثرة عددها.

سنستعرض اليوم إضافة مهمة من إضافات ووردبريس، وهي إضافة Wordfence المتخصصة في تأمين المواقع التي تستخدم ووردبريس وحمايتها من محاولات الاختراق، كما تقوم بحجب عناوين IP المشبوهة.

Wordfence؛ هي إضافة عبارة عن (حائط ناري) Firewall ينتمى لفئة Endpoint حيث يتميز عن الحائط الناري السحابي (Cloud Firewall) بأنه لا يعمل كوسيط حماية خارجي بين الزوار وبين موقعك وإنما يعمل داخل موقعك ويستخدم خادم الاستضافة نفسه، ما يساعد في توفير طبقة حماية إضافية للحماية من الاختراقات الأمنية ومنع وصول أي برمجيات خبيثة لموقعك، ويُنصح بصفة عامة باستخدام النوعين كليهما من الحوائط النارية لزيادة التأمين.

بحسب إحصائيات موقعها الرسمي فقد ساهمت إضافة Wordfence في صد أكثر من 3 مليارات هجمة إلكترونية كانت تستهدف مواقع تستخدم ووردبريس خلال الثلاثين يومًا الماضية، كما قامت بحجب أكثر من 65 ألف عنوان IP مشبوه خلال الفترة نفسها.

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يوجد إصدار مجاني من هذه الإضافة ويمكنك تحميله مباشرة من خلال البحث بكلمة Wordfence في قسم (الإضافات) Plugins الموجود بلوحة تحكم ووردبريس في موقعك، ثم تثبيت الإضافة، وتفعيلها.

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يمكنك بعد تفعيل الإضافة القيام يعمل فحص كامل لموقعك للبحث عن أي ملفات ضارة وإزالتها، كما ستجد العديد من الإعدادات الأساسية والمتقدمة التي يمكنك تخصيصها وضبطها بما يناسبك.

وتشمل هذه الإعدادات آلية الحماية ضد هجمات تخمين كلمات السر، وكذلك تحديد عنوان بريد إلكتروني لاستقبال الرسائل التحذيرية، وتخصيص شروط إرسال هذه الرسائل إليك بحسب درجة الخطورة أو عدة عوامل آخرى.

كما يوجد في إعدادات هذه الإضافة خيار رائع لتقليل استهلاك موارد الخادم أثناء قيامها بالفحص الدوري الروتيني لموقعك، حيث يتيح لك هذا الخيار إطالة فترة الفحص مع تقليل استهلاك موارد الخادم ما يساعد في منع إبطاء تحميل موقعك أثناء الفحوصات الدورية.