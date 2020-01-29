مترجم جوجل على أندرويد سيدعم ميزة النسخ الصوتي الفوري

كشفت شركة جوجل اليوم الثلاثاء عن خطة لإضافة ميزة النسخ الصوتي الحي إلى تطبيق الترجمة التابعة لها Google Translate على نظام التشغيل أندرويد، وذلك في وقت لاحق.

وتسمح الميزة للمستخدمين بتسجيل صوت بلغة، ثم ترجمته وإخراجه فعليًا بلغة أخرى. وما تزال هذه الميزة في مرحلة النموذج الأولي، ولكن جوجل عرضتها في سلسلة من عروض الذكاء الاصطناعي في مكتبها بمدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا اليوم.

وتقول جوجل: إن الميزة قد تتطلب في البداية وجود اتصال بالإنترنت، ما يعني أنها ستكون مختلفة عن ميزة الترجمة الحالية المرتكزة على الذكاء الاصطناعي والمعالجة على الجهاز نفسه. والسبب وراء ذلك، وفقًا للشركة، أن النسخ المتعدد اللغات في الزمن الفعلي أكثر تعقيدًا من مجرد الترجمة النصية الآنية من لغة إلى أخرى، من خلال كتابة جمل مفردة ثم تحويل إلى نص بلغة أخرى.

وأوضحت الشركة أن الميزة لن تدعم الملفات الصوتية، على الأقل في البداية، ما يعني أنها ستأخذ الأصوات آنيًا من ميكرفون الجهاز. وبذلك يمكن للمستخدمين – وفقًا لجوجل – نسخ الملفات الصوتية من خلال تشغيلها ليلتقطها الميكرفون ويترجمها.

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وتقول جوجل: إن ميزة النسخ الصوتي الفوري تقييم باستمرار كامل الجملة بالتزامن مع الصوت، لذا فهي تضيف علامات الترقيم، وتصحح خيارات الكلمات استنادًا إلى سياق الجملة، وتحاول تصحيح أشياء مثل اللكنة، واللهجات المناطقية.

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هذا ولم تكشف جوجل عن أي موعد محدد لإطلاق الميزة الجديدة لتطبيق الترجمة Google Translate على أندرويد، ولكنها اكتفت بالقول إن الميزة قادمة “مستقبلًا”.