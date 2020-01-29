شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تحذر: الدراجات الكهربائية يمكن اختراقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن الدراجات الكهربائية، والتي تعتبر حلاً محتملاً للمساعدة في معالجة الازدحام المروري في المدن - قد تشكل مخاطر أمنية وخصوصية على راكبيها، حيث وجد الباحثون من جامعة تكساس في سان أنطونيو (UTSA) في الولايات المتحدة أن الدراجات الإلكترونية لها مخاطر أمنية تتجاوز المخاطر البدنية، وذلك بحسب موقع TOI الهندى.

وقال مورتوزا جادليوالا، وهو أحد المشاركين في البحث: "كنا ندرس بالفعل المخاطر التي تشكلها هذه المركبات المصغرة على سلامة المشاة، وخلال تلك الدراسة، أدركنا أيضًا أنه إلى جانب المخاوف الكبيرة المتعلقة بالسلامة، فإن نموذج النقل الجديد هذا يخلق مخاطر جديدة على الأمن السيبراني والخصوصية"، ووفقا لمراجعتهم، فيمكن للهاكرز أن يتسببوا في سلسلة من الهجمات، بما في ذلك التنصت على المستخدمين وحتى أنظمة GPS لتوجيه المتسابقين إلى مواقع غير مقصودة.

كما يمكن لبائعي الدراجات الإلكترونية أن يتعرضوا لهجمات الحرمان من الخدمة وتسريبات البيانات، وذلك وفقًا للباحثين، حيث قالوا: "لقد حددنا مجموعة متنوعة من النقاط الضعيفة أو السطوح الهجومية في النظام الحالي لخدمات مشاركة الركوب، أو الحركية الدقيقة، ويمكن أن يستغل ذلك الهاكرز من استنتاج البيانات الخاصة للركاب إلى التسبب في خسائر اقتصادية لمقدمي الخدمات".

Advertisements

وأضافوا: "يمكنهم التحكم عن بعد في سلوك المركبات وتشغيلها"، وقال الباحثين إن بعض نماذج السكوتر الإلكتروني تتواصل مع الهاتف الذكي للمتسابق عبر قناة بلوتوث منخفضة الطاقة، مشيرين إلى أنه يمكن لأي شخص على دراية بأمور القرصنة التنصت على هذه القنوات اللاسلكية، والاستماع إلى تبادل البيانات بين التطبيق الذكي للدراجات البخارية والدراجين عن طريق الأجهزة التي يسهل الوصول إليها وبسعر رخيص، وأدوات البرمجيات.

ولعل أولئك الذين يشتركون في استخدام الدراجات الإلكترونية يقدمون أيضًا قدرا كبيرا من البيانات الشخصية والحساسة تتجاوز مجرد معلومات الفوترة، ووفقًا للدراسة، يقوم المزودين تلقائيًا بجمع تحليلات أخرى، مثل الموقع ومعلومات الدراجة الفردية، ويمكن تجميع هذه البيانات معًا لإنشاء ملف تعريف فردي يمكنه حتى تضمين المسار المفضل للمتسابق والمصالح الشخصية ومواقع المنزل والعمل، وفقًا للباحثين.

وقال جادليوالا: "تشهد المدن نمواً هائلاً في النمو السكاني، فيما تعد الدراجات الكهربائية بنقل الناس بطريقة أكثر استدامة وأسرع واقتصادية"، وقال: "لضمان بقاء هذه الصناعة قابلة للحياة، يجب على الشركات ألا تفكر في سلامة المتسابقين والمشاة فحسب، بل يجب أن تفكر أيضًا في كيفية حماية المستهلكين وأنفسهم من تهديدات الأمن السيبراني والخصوصية الكبيرة التي تتيحها هذه التكنولوجيا الجديدة".