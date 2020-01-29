شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جامعة أمريكية تراقب معدل حضور التلاميذ باستخدام تطبيق على الهواتف الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع "ديلى ميل" البريطانى، أن الطلاب الجدد بجامعة ميسورى سيتعين عليهم الآن تنزيل تطبيق يقيس معدل الحضور عن طريق تتبع مواقعهم بدقة، إذ يستخدم التطبيق، المسمى Spotter ، مجموعة من المستشعرات ويتصل بشبكة واى فاى داخل الحرم الجامعى، مما يسمح للمسئولين بمعرفة متى يدخل الطلاب ويغادرون الفصول الدراسية، وعلى الرغم من أن الإداريين يزعمون أن التطبيق أظهر تحسنا كبيرا بدرجات الطلاب، إلا أنه يمنحهم القدرة على رؤية أنماط الحضور للطلاب الملونين والموجودين الولاية.

ويحتل تطبيق Spotter، الذى تم إطلاقه فى عام 2014، مكانة خاصة، إذ تم إنشاؤه بواسطة ريك كارتر مدرب كرة السلة السابق، ويقوم التطبيق بجمع البيانات عندما يعبر الطالب عتبة الفصل الدراسى - سواء كانوا يدخلون أو يخرجون - باستخدام مجموعة من أجهزة استشعار الهاتف قصيرة المدى وواى فاى داخل الحرم الجامعي.

ومع ذلك، يقال إن التطبيق لا يملك إمكانيات GPS، لكنه لا يزال قادرا على جمع الآلاف من نقاط بيانات الموقع لكل طالب يوميًا.

MU هى الكلية الوحيدة فى منطقة كانساس سيتى التى تستخدم التطبيق ، ولكنها تنضم إلى 30 جامعة أخرى فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، ومع ذلك ، لا يعتقد الجميع أن هذا التطبيق مصمم لخدمة الطلاب.

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إذ قال كايل إم إل جونز أستاذ مساعد جامعة إنديانا لصحيفة واشنطن بوست: "لقد قدم هؤلاء المسؤولون تبريراً لمراقبة الطلاب لأنه يخدم اهتماماتهم، من حيث المنح الدراسية التى تخرج من ميزانيتهم​​، وسمعة برامجهم، والإحصاءات للمدرسة، وما يمكن قوله إن المؤسسة لا تغير نظرتها للمراقبة وتبدأ فى التركيز على الأقليات، أو أى شخص آخر، إذ يجب أن يتمتع [الطلاب] بجميع الحقوق والمسؤوليات والامتيازات التى يتمتع بها شخص بالغ، فلماذا نعاملهم بشكل مختلف؟