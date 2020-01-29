شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: DoubleTake تطبيق جديد لتسجيل الفيديو على هاتفى أيفون فى وقت واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة Filmic تطبيقا مخصصاً لهواتف أيفون، والذى يمكن المستخدمين من تسجيل الفيديو على اثنين من هواتف أيفون فى وقت واحد، ما يتيح القدرة على استخدام الكاميرات المتعددة بهواتف أبل بشكل غير مسبوق، إذ صمم التطبيق، الذى يطلق عليه اسم "DoubleTake" ، خصيصًا لنظام الكاميرا الثلاثية من أبل فى هاتف iPhone 11، والذى يسمح للمستخدمين بالتسجيل والتبديل بين جهازين متزامنين من خلال واجهة واحدة.

ووفقًا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يتوفر للمستخدمين خيارات متعددة عندما يتعلق الأمر برغبتهم فى تصور الإعداد الخاص بهم، بما فى ذلك وضع تقسيم الشاشة الذى يقسم الفيديو بنسبة 50:50 أفقيا، أو وضع صورة أصغر مع واحدة ملء الشاشة PiP.

وسيتم حفظ مقاطع الفيديو التى تم التقاطها بأسلوب تقسيم الشاشة إلى مكتبة التطبيق كملف واحد، فى حين أن تصوير أسلوب PiP يتيح للمستخدمين تقسيم ملفاتهم.

ويتيح DoubleTake أيضًا للمستخدمين اختيار الكاميرات التى يريدون استخدامها فى التصوير، ففى حالة iPhone 11 ، سيكون لديهم خيار لتحديد إما إعداد واسع للغاية، أو عريض، أو تليفوتوجرافى، أو حتى الكاميرا الأمامية.

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وبالمثل، يتيح للمستخدمين الاختيار بين 24 و 30 لقطة فى الثانية ودقة تصل إلى 1080p، كما يستعير تطبيق DoubleTake أيضًا ميزات محببة من تطبيق Filmic المنفصل ، بما فى ذلك رسم بيانى يحكم نطاقات الألوان والأدوات التى تتحكم فى التركيز.

وسيساهم هذا التطبيق الخاص بـ Filmic على زيادة دعم شركة أبل فى مجال التصةير، لتصبح الشركة الأفضل لمن يبحثون عن تصوير الأفلام بسرعة وبتكلفة معقولة، إذ تعد هذه التحسينات بمثابة استكمال لسلسة الشراكات، التى بدأتها أبل منذ عام 2015، عندما استخدم المخرج السينمائى شون بيكر برامج Filmic على هواتف أيفون فقط لتصوير "Tangerine"، وهو فيلم روائى طويل شق طريقه إلى Sundance.

منذ ذلك الحين، عملت أبل على تعزيز دور الأيفون كأداة للمبدعين الذين يعملون فى مجال الأفلام لتحقيق بعض النجاحات الكبيرة.

واستخدم مخرج هوليوود ستيفن سودربيرج أيضًا هواتف أيفون لتصوير فيلم "High Flying Birds" ، وهو فيلم روائى طويل تم عرضه على Netflix.