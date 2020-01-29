شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: IBM تفتتح مركز الابتكار الآلى الثانى لها فى الهند.. اعرف أهميته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة IBM العملاقة للبرامج عن افتتاح مركز ابتكار الأتمتة (AIC) الثاني لها في الهند، والذى سيوفر للمستخدمين القدرة على الوصول إلى إمكانيات IBM من أجل العروض التجريبية والنماذج الأولية السريعة والحلول المشتركة لحلول التشغيل الآلي مع المستخدمين من خلال Design Thinking.

وبحسب موقع TOI فقد تم الإعلان عن أول مركز للأتمتة في مدينة بنجالورو الهندية في عام 2017، وقال مسؤل بالشركة: "هذا المركز يمكن المستخدمين من تحديد وتطوير تدفق العمل الذكي الأمثل الذي سيتم تشغيله بسلاسة على بيئات مختلطة متعددة السحابة، وأضاف أن المستخدمين سيحصلون على إمكانية الوصول إلى حلول IBM الرائدة في السوق والخبرة العميقة في التشغيل الآلي.

و سوف يسمح المركز للعملاء بتجربة IBM Cloud Pak for Automation ، المتوفرة على Red Hat OpenShift التي تساعد في تصميم وبناء وتشغيل تطبيقات وخدمات الأتمتة على أي سحابة، باستخدام تقنيات الأتمتة المتكاملة مسبقًا وأدوات الشفرة المنخفضة ، حسبما ذكرت الشركة في بيان.

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على جانب أخر كشف التقرير الأخير للتوظيف الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وهي تحالف يتكون من 36 دولة في جميع أنحاء العالم، إنه خلال العقدين المقبلين، سيتم تحويل نصف جميع الوظائف إلى حد كبير بسبب التكنولوجيا لعملية أوتوماتيكية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه في بعض الحالات، يعني ذلك أن العمال سيفقدون وظائفهم على الفور، وتقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن 14 % من الوظائف ستكون مؤتمتة " آلية "بالكامل في العقدين المقبلين، في حين أن آخرين، 32 % من الوظائف، سيكونون مختلفين إلى حد كبير عما يشبهون عليه الآن .