الأرصاد تحذر من الشبورة المائية غدا.. والعظمى بالقاهرة 19

حذر الدكتور "محمود شاهين" مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للارصاد الجوية، من الشبورة المائية خلال الساعات الاولى من صباح غدا الأربعاء. وقال "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر فضائية "dmc" : يجب على قائدى المركبات على الطرق الصحراوية والسريعة الانتباه وتوخي الحذر أثناء القيادة خلال فترة الصباح غدا الأربعاء بسبب الشبورة المائية الكثيفة التى تؤدى لتقليل الرؤية. Advertisements ووجه الدكتور "محمود شاهين" نصيحة للمواطنين بارتداء الملابس الثقيلة اثناء التواجد خراج المنزل خلال الساعات الأخيرة من الليل، موضحا أن هناك فرص لتساقط الأمطار الخفيفة على المناطق المتفرقة بالسواحل الشمالية ولن تؤثر على الانشطة البحرية.

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