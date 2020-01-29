شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الهند ضمن أكثر المتضررين من برمجيات macOS الخبيثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير أمني جديد صادر عن شركة كاسبرسكي للأمن السيبراني أن المستخدمين فى الهند هم من بين أكثر المتضررين من ثغرة Shlayer، وهي التهديد الأكثر انتشارًا لنظام التشغيل MacOS في عام 2019، وذلك بعد الولايات المتحدة، حيث استطاعت الشركة صد هجمات شنتها عائلة التروجان Shlayer، العام الماضي 2019، استهدفت واحد من كل عشرة أجهزة Mac، ما يجعل هذا التهديد الأوسع انتشارًا بين مستخدمي نظام التشغيل macOS.

وبحسب موقع TOI الهندى، فمن بين الدول التي تأثر فيها المستخدمين بالتهديد هى الولايات المتحدة (31 في المئة) والهند (18.9 في المئة) وألمانيا (14 في المئة) وفرنسا (10 في المئة) والمملكة المتحدة (10 في المئة)، وفقاً التقرير.

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وقال أنتون إيفانوف، محلل الأمن كاسبرسكي: "تمثل منصة نظام التشغيل MacOS مصدرًا جيدًا للدخل لمجرمي الإنترنت، الذين يبحثون باستمرار عن طرق جديدة لخداع المستخدمين، ويستخدمون بنشاط تقنيات الهندسة الاجتماعية لنشر البرامج الضارة، وتوضح هذه الحالة أنه يمكن العثور على مثل هذه التهديدات حتى في المواقع الشرعية".

وقال إيفانوف: "لحسن الحظ بالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل MacOS، فإن التهديدات الأكثر انتشارًا التي تستهدف نظام macOS تدور حاليًا حول تغذية الإعلانات غير المشروعة بدلاً من شيء أكثر خطورة، مثل سرقة البيانات المالية"، حيث أن البرامج الضارة متخصصة في تثبيت برامج الإعلانات، واعتراض وجمع استفسارات متصفح المستخدمين، وتعديل نتائج البحث لتوزيع المزيد من الرسائل الإعلانية.

وقد بلغت حصة Shlayer بين جميع الهجمات على أجهزة macOS المسجلة بواسطة منتجات Kaspersky في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019 الثلث تقريبًا، وتتكون عملية الإصابة غالبًا من مرحلتين - أولًا يقوم المستخدم بتثبيت Shlayer ، ثم تقوم البرامج الضارة بتثبيت نوع محدد من البرامج الإعلانية، ومع ذلك ، تبدأ إصابة الجهاز بشكل غير مقصود من خلال تنزيل المستخدم للبرنامج الضار، ومن أجل تحقيق عمليات التثبيت، يقوم الفاعل الذي يقف وراء Shlayer بإنشاء نظام توزيع للبرامج الضارة مع عدد من القنوات التي تقود المستخدمين إلى تنزيل البرامج الضارة.